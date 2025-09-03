Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išvydę, kaip apsirengė Kim Kardashian dukra, gerbėjai pakraupo: nesupranta, kam to reikia

2025-09-03 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 17:25

Kim Kardashian, viena garsiausių žvaigždžių pasaulyje, prie kurios drąsių įvaizdžių gerbėjai jau pratę, tačiau tai, kokią išvydo jos 12 metų dukrą, internautai negalėjo patikėti.

Kim Kardashian ir dukra (Nuotr. SCANPIX ir socialinių tinklų)
5

Kim Kardashian, viena garsiausių žvaigždžių pasaulyje, prie kurios drąsių įvaizdžių gerbėjai jau pratę, tačiau tai, kokią išvydo jos 12 metų dukrą, internautai negalėjo patikėti.

REKLAMA
2

Viena garsiausių modelių, nuomonės formuotojų, Kim Kardashian, buvo užfiksuota einanti kartu su dukra iš restorano, tačiau tai, kaip atrodo moters vos 12 metų dukrą, gerbėjus šokiravo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kim Kardashian ir dukra
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian ir dukra

Išvaizda – šokiruoja

Kim Kardashian dukra North West šokiravo internetą po to, kai buvo užfiksuota einanti kartu su mama Italijos sostinėje, Romoje.

REKLAMA
REKLAMA

Gerbėjai komentaruose rašė įvairią kritiką.

„Kiekviena North išvaizdos detalė yra netinkama 12 metų vaikui“ , – rašė viena moteris.

REKLAMA

„Ji atrodo lyg 32 metų...“, – rašė kitas komentatorius.

„Korsetas tokiame amžiuje? Rimtai?“, – komentavo trečiasis.

„Jai juk 12 metų, kas negerai su jos tėvais, jei leidžia mergaitei taip rengtis. Ji juk vaikas“, – pridūrė ketvirtasis.

Didžioji dalis komentatorių reiškė nepsitenkinimą dėl korseto, kadangi jis skirtas ne vaikams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų