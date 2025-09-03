Išvydę, kaip apsirengė Kim Kardashian dukra, gerbėjai pakraupo: nesupranta, kam to reikia

Viena garsiausių modelių, nuomonės formuotojų, Kim Kardashian, buvo užfiksuota einanti kartu su dukra iš restorano, tačiau tai, kaip atrodo moters vos 12 metų dukrą, gerbėjus šokiravo.
Išvaizda – šokiruoja
Kim Kardashian dukra North West šokiravo internetą po to, kai buvo užfiksuota einanti kartu su mama Italijos sostinėje, Romoje.
Gerbėjai komentaruose rašė įvairią kritiką.
„Kiekviena North išvaizdos detalė yra netinkama 12 metų vaikui“ , – rašė viena moteris.
„Ji atrodo lyg 32 metų...“, – rašė kitas komentatorius.
„Korsetas tokiame amžiuje? Rimtai?“, – komentavo trečiasis.
„Jai juk 12 metų, kas negerai su jos tėvais, jei leidžia mergaitei taip rengtis. Ji juk vaikas“, – pridūrė ketvirtasis.
Didžioji dalis komentatorių reiškė nepsitenkinimą dėl korseto, kadangi jis skirtas ne vaikams.
