Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešinus, kaip dabar atrodo 12-metė Kim Kardashian dukra, gerbėjai liko apstulbę: negalėjo patikėti

2025-08-27 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 07:30

Italijoje viešėjusios – Kim Kardashian su dukra North West – neatsigynė fotografų dėmesio. Jos mėgavosi įspūdingą itališką vakarą garsiajame „Pierluigi“ restorane.

Kim Kardashian su dukra (nuotr. SCANPIX)
5

Italijoje viešėjusios – Kim Kardashian su dukra North West – neatsigynė fotografų dėmesio. Jos mėgavosi įspūdingą itališką vakarą garsiajame „Pierluigi“ restorane.

REKLAMA
4

Tiesa, netrukus internautai atkreipė dėmesį į 12-metės išvaizdą, skelbė hola.com.

Kim Kardashian su dukra
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian su dukra

Sulaukė replikų

44-erių Kim pribloškė vilkėdama permatoma juoda suknele su subtilios nėrinių detalėmis, atspindinčia jos išskirtinį stilių. Tačiau daugiausia dėmesio šįkart sulaukė 12-metė North West, kuri savo drąsiu įvaizdžiu sukėlė bangą diskusijų internete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

North vilkėjo juodą korsetą, džinsinį mini sijoną, avėjo platforminius batus, o jos plaukai buvo į dvi kasas. Plaukai buvo nudažyti ombre technika, žalsvai melsvu atspalviu.

REKLAMA
REKLAMA

„Man patinka, kad North turi savo stilių“, – rašė vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

Kitas gynė jos įvaizdį: „Jei šitoje aprangoje įžvelgiate kažką netinkamo – jums reikia terapijos!“

Tačiau drąsūs įvaizdžiai sulaukė ir drąsesnių reakcijų. Nors daugelis gyrė motinos ir dukros derantį stilių, tačiau kiti negailėjo kritikos strėlių.

„Myliu Kim ir North, bet man tai būtų griežtas ne“, – rašė internautas.

Kitas pridūrė: „Kim, jai juk tik 12...“

Internautų kritika daugiausia buvo nukreipta į korseto tipo viršutinę drabužių dalį – kritikai teigė, kad Kim turėtų „saugoti dukros nekaltumą“ ir būti atsakingesnė renkantis jos aprangą. Ši akimirka įžiebė aršias diskusijas socialinėse platformose.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų