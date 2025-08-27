Paviešinus, kaip dabar atrodo 12-metė Kim Kardashian dukra, gerbėjai liko apstulbę: negalėjo patikėti

Tiesa, netrukus internautai atkreipė dėmesį į 12-metės išvaizdą, skelbė hola.com.
Sulaukė replikų
44-erių Kim pribloškė vilkėdama permatoma juoda suknele su subtilios nėrinių detalėmis, atspindinčia jos išskirtinį stilių. Tačiau daugiausia dėmesio šįkart sulaukė 12-metė North West, kuri savo drąsiu įvaizdžiu sukėlė bangą diskusijų internete.
North vilkėjo juodą korsetą, džinsinį mini sijoną, avėjo platforminius batus, o jos plaukai buvo į dvi kasas. Plaukai buvo nudažyti ombre technika, žalsvai melsvu atspalviu.
„Man patinka, kad North turi savo stilių“, – rašė vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose.
Kitas gynė jos įvaizdį: „Jei šitoje aprangoje įžvelgiate kažką netinkamo – jums reikia terapijos!“
Tačiau drąsūs įvaizdžiai sulaukė ir drąsesnių reakcijų. Nors daugelis gyrė motinos ir dukros derantį stilių, tačiau kiti negailėjo kritikos strėlių.
„Myliu Kim ir North, bet man tai būtų griežtas ne“, – rašė internautas.
Kitas pridūrė: „Kim, jai juk tik 12...“
Internautų kritika daugiausia buvo nukreipta į korseto tipo viršutinę drabužių dalį – kritikai teigė, kad Kim turėtų „saugoti dukros nekaltumą“ ir būti atsakingesnė renkantis jos aprangą. Ši akimirka įžiebė aršias diskusijas socialinėse platformose.
