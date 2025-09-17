Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Ant juodojo kilimo – iškalbinga aktorės Vilmos Raubaitės žinutė

2025-09-17 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:47

Antradienio vakarą Kaune įvyko Romo Zabarausko filmo „Aktyvistas“ premjera, kurią aplankė gausus aktorių ir garsių žmonių būrys. Ant juodojo kilimo ypatingą dėmesį patraukė aktorė Vilma Raubaitė, nustebinusi provokuojančiu įvaizdžiu. 

Kaune pristatytas Romo Zabarausko trileris „Aktyvistas“ (nuotr. Organizatorių)
104

5

Fotografams pozavusi V. Raubaitė iš pirmo žvilgsnio atrodė santūri: ji vilkėjo juodas laisvo kirpimo kelnes, juodą švarką ir baltus marškinėlius. Tačiau ant marškinėlių buvo matyti užrašas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaune pristatytas Romo Zabarausko trileris „Aktyvistas“
(104 nuotr.)
(104 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kaune pristatytas Romo Zabarausko trileris „Aktyvistas“

Užrašas ant marškinėlių

Aktorė atskleidė politinę žinutę – ant medžiagos buvo žodžiai „F*ck Trum Puti Njahu“.

Raidžių sumaišymas akivaizdžiai buvo sąmoningas – taip Vilma kritiškai pasisakė apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, siekdama atkreipti dėmesį į pasaulyje vykstančius įvykius.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

