Merzas: Putinas jau seniai bando ribas

Tai tik paskatintų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „ieškoti kito taikinio“, sakė jis debatuose dėl 2025 m. federalinio biudžeto. „V. Putinas seniai bando ribas. Jis sabotuoja, jis šnipinėja, jis žudo, jis bando kelti sumaištį“, – pažymėjo F. Merzas.
Tai esą pastaruoju metu buvo matyti ne tik Lenkijoje. Rusija nori destabilizuoti ir vokiečių visuomenę, kalbėjo F. Merzas. „Tačiau, ponios ir ponai, mes to neleisime“, – pažymėjo jis.
Todėl Vokietija stiprina savo atsparumą ir gynybinius pajėgumus. „Būtina mūsų priešininkus atgrasyti nuo tolesnės agresijos ir kartu suartinti sąjungininkus ir partnerius“, – kalbėjo kancleris.
