TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas: Putinas jau seniai bando ribas

2025-09-17 11:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 11:25

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas Bundestage įspėjo dėl galimų Rusijos diktuojamos taikos Ukrainoje padarinių.

0

Tai tik paskatintų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „ieškoti kito taikinio“, sakė jis debatuose dėl 2025 m. federalinio biudžeto. „V. Putinas seniai bando ribas. Jis sabotuoja, jis šnipinėja, jis žudo, jis bando kelti sumaištį“, – pažymėjo F. Merzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai esą pastaruoju metu buvo matyti ne tik Lenkijoje. Rusija nori destabilizuoti ir vokiečių visuomenę, kalbėjo F. Merzas. „Tačiau, ponios ir ponai, mes to neleisime“, – pažymėjo jis.

Todėl Vokietija stiprina savo atsparumą ir gynybinius pajėgumus. „Būtina mūsų priešininkus atgrasyti nuo tolesnės agresijos ir kartu suartinti sąjungininkus ir partnerius“, – kalbėjo kancleris.

