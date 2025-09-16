Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Putinas gavo viską, ko norėjo“: įvertino Rusijos provokacijas „Zapad 2025“ metu

2025-09-16 16:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 16:59

Baltarusijoje baigiasi pirmosios bendros pratybos su Rusija nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios – „Zapad-2025“, o provokacijos Europos šalyse šiuo kontekstu nebuvo atsitiktinės. Tokią nuomonę interviu UNIAN išreiškė Rusijos ir Ukrainos karo veteranas, buvęs bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevgenijus Dykyjus.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Baltarusijoje baigiasi pirmosios bendros pratybos su Rusija nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios – „Zapad-2025“, o provokacijos Europos šalyse šiuo kontekstu nebuvo atsitiktinės. Tokią nuomonę interviu UNIAN išreiškė Rusijos ir Ukrainos karo veteranas, buvęs bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevgenijus Dykyjus.

REKLAMA
0

„Zapad-2025“
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Zapad-2025“

„Visa tai yra Rusijos strategijos, skirtos Vakarams įbauginti ir pakenkti sąjungininkų vienybei, dalis. Iš tiesų, šių pratybų tikslas – pasiųsti Vakarams signalą, kad Rusija yra pasirengusi kariauti ne tik Ukrainoje. Kad Rusija yra pasirengusi pulti ir tas Rytų Europos šalis, kurios jau yra ES ir NATO narės. Tai reiškia, kad ji nori sukurti joms tiesioginę grėsmę“, – sakė J. Dykyjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad Rusijos oro provokacijų virš NATO šalių tikslas – išanalizuoti Vakarų reakciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Deja, turime konstatuoti, kad šiuo metu Kremlius gavo viską, ko norėjo. Jei ne daugiau. Ir šis kritinis testas Vakarų demokratijoms baigėsi triuškinamu pralaimėjimu“, – pridūrė J. Dykyjus.

REKLAMA

„Putinas gavo viską, ko norėjo“

Taip pat ekspertas pažymėjo, kad šios pratybos tapo pirmąja rimta Rusijos provokacija Vakarų atžvilgiu nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo antrosios prezidento kadencijos pradžios. Vienas iš šių pratybų ir provokacijų tikslų buvo patikrinti, ar NATO yra pasirengusi priešintis Rusijai.

„Prieš daugelį metų Putinas mėgo užduoti Vakarų lyderiams klausimą – ar esate pasirengę kariauti už Narvą. Tai yra Estijos miestas, kuriame gyvena daug rusakalbių gyventojų. Jis labai tinka scenarijui, panašiam į Krymo ar Donbaso... Ir Donaldas Trumpas jam davė visiškai aiškų atsakymą – ne, nesame pasirengę. Ir tai baisu... Todėl Putinas gavo viską, ko norėjo“, – pažymėjo J. Dykyjus.

REKLAMA
REKLAMA

Rusų provokacijos Europoje

„The Wall Street Journal“ žurnalistai rašo, kad Lenkijos piliečiai bijo, kad Rusijos provokacijos buvo „tik preliudas“ ir kad karas gali persikelti už Ukrainos sienų. Pažymima, kad daliai lenkų tai tapo priežastimi dar didesniam solidarumui su Ukraina. Tuo tarpu kita dalis mano, kad Kyjivas bando įtraukti Lenkiją į karą su Rusija.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija savo ataka prieš Lenkiją norėjo pasiųsti Vakarams du signalus. Pirmasis – tai bandymas patikrinti NATO. Antrasis – raginimas europiečiams neperduoti Ukrainai didesnio kiekio priešlėktuvinės gynybos priemonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis po rusų atakos prieš Zaporižią ragina Europą sukurti oro gynybos „skėtį“ (5)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (12)
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Daugiau nei pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją (8)
Kalėjimas (nuotr. SCANPIX)
Prakalbo apie išlaisvintą kalinį, kuris atsisakė vykti į Lietuvą ir sugrįžo į Baltarusiją: „Užjaučiame“ (63)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų