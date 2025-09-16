„Putinas gavo viską, ko norėjo“: įvertino Rusijos provokacijas „Zapad 2025“ metu

„Visa tai yra Rusijos strategijos, skirtos Vakarams įbauginti ir pakenkti sąjungininkų vienybei, dalis. Iš tiesų, šių pratybų tikslas – pasiųsti Vakarams signalą, kad Rusija yra pasirengusi kariauti ne tik Ukrainoje. Kad Rusija yra pasirengusi pulti ir tas Rytų Europos šalis, kurios jau yra ES ir NATO narės. Tai reiškia, kad ji nori sukurti joms tiesioginę grėsmę“, – sakė J. Dykyjus.
Jis pridūrė, kad Rusijos oro provokacijų virš NATO šalių tikslas – išanalizuoti Vakarų reakciją.
„Deja, turime konstatuoti, kad šiuo metu Kremlius gavo viską, ko norėjo. Jei ne daugiau. Ir šis kritinis testas Vakarų demokratijoms baigėsi triuškinamu pralaimėjimu“, – pridūrė J. Dykyjus.
„Putinas gavo viską, ko norėjo“
Taip pat ekspertas pažymėjo, kad šios pratybos tapo pirmąja rimta Rusijos provokacija Vakarų atžvilgiu nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo antrosios prezidento kadencijos pradžios. Vienas iš šių pratybų ir provokacijų tikslų buvo patikrinti, ar NATO yra pasirengusi priešintis Rusijai.
„Prieš daugelį metų Putinas mėgo užduoti Vakarų lyderiams klausimą – ar esate pasirengę kariauti už Narvą. Tai yra Estijos miestas, kuriame gyvena daug rusakalbių gyventojų. Jis labai tinka scenarijui, panašiam į Krymo ar Donbaso... Ir Donaldas Trumpas jam davė visiškai aiškų atsakymą – ne, nesame pasirengę. Ir tai baisu... Todėl Putinas gavo viską, ko norėjo“, – pažymėjo J. Dykyjus.
Rusų provokacijos Europoje
„The Wall Street Journal“ žurnalistai rašo, kad Lenkijos piliečiai bijo, kad Rusijos provokacijos buvo „tik preliudas“ ir kad karas gali persikelti už Ukrainos sienų. Pažymima, kad daliai lenkų tai tapo priežastimi dar didesniam solidarumui su Ukraina. Tuo tarpu kita dalis mano, kad Kyjivas bando įtraukti Lenkiją į karą su Rusija.
Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija savo ataka prieš Lenkiją norėjo pasiųsti Vakarams du signalus. Pirmasis – tai bandymas patikrinti NATO. Antrasis – raginimas europiečiams neperduoti Ukrainai didesnio kiekio priešlėktuvinės gynybos priemonių.
