  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Padėtis Lenkijos pasienyje – ypač įtempta: ministras su Kinija aptarė sienos su Baltarusija uždarymą

2025-09-16 11:31 / šaltinis: BNS
2025-09-16 11:31

 Lenkijos užsienio reikalų ministras pirmadienį informavo savo kolegą iš Kinijos dėl laikino sienos su Baltarusija – vieno iš pagrindinių Pekino prekybos kelių į Europą – uždarymo.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

 Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė bei Ukrainos sąjungininkė Lenkija praėjusią savaitę paskelbė uždarysianti sieną dėl Baltarusijoje vykstančių Maskvos ir Minsko karinių pratybų.

0

Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė bei Ukrainos sąjungininkė Lenkija praėjusią savaitę paskelbė uždarysianti sieną dėl Baltarusijoje vykstančių Maskvos ir Minsko karinių pratybų.

Padėtis pasienyje yra įtempta: Lenkija kaltina Rusiją tyčia pažeidus jos oro erdvę kariniais dronais, o Baltarusiją – skatinant nelegalių migrantų bangą.

Tačiau Lenkija, sustabdžiusi tarpvalstybinį susisiekimą, taip pat užblokavo geležinkelio liniją, kuri yra vienas pagrindinių Kinijos sausumos prekybos kelių į ES.

Lenkijos užsienio reikalų ministro atstovas spaudai Pawelas Wronskis sakė, kad aukščiausio lygio diplomatas Radoslawas Sikorskis Varšuvoje susitiko su Kinijos diplomatijos vadovu Wang Yi ir informavo jį apie padėtį.

„Tai nėra sprendimas, kuriuo siekiama smogti kam nors iš partnerių, gabenančių prekes“, – sakė jis.

„Šiuo metu Baltarusijoje vyksta labai agresyvaus scenarijaus manevrai“, o Lenkija nuolat susiduria su hibridiniu karu prie savo rytinių sienų, sakė atstovas spaudai.

„Mūsų regione saugumo logika vyrauja labiau nei prekybos logika. Sunku vykdyti laisvą prekybą, kai siena nėra saugi“, – aiškino jis.

Wang Yi atvyko į Lenkiją pirmadienį po vizito Austrijoje ir Slovėnijoje, tarptautinėms diplomatinėms pastangoms nutraukti karą Ukrainoje atsidūrus aklavietėje.

Kinija reguliariai ragina vesti taikos derybas ir gerbti visų šalių teritorinį vientisumą. Vakarų galios norėtų, kad Pekinas labiau varžytų Maskvą dėl jos karo Ukrainoje.

Tačiau Pekinas niekada nepasmerkė Rusijos ir stiprino prekybos, diplomatinius ir karinius ryšius su Maskva. Kai kurie Kyjivo sąjungininkai kaltina Kiniją, kad ji padeda savo Rusijos kaimynei apeiti Vakarų sankcijas.

TOLIAU SKAITYKITE
