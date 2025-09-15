Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į „Zapad 2025“ pratybas atvyko JAV kariuomenės pareigūnai

2025-09-15 20:46
2025-09-15 20:46

 Rusijos sąjungininkė Baltarusija pakvietė JAV kariuomenės atstovus į bendras karines pratybas pirmadienį.

Ukraina apie „Zapad-2025“ pratybas: „Smogiamųjų grupių nematyti, bet atsipalaiduoti negalima“ (nuotr. SCANPIX)

 Rusijos sąjungininkė Baltarusija pakvietė JAV kariuomenės atstovus į bendras karines pratybas pirmadienį.

1

„Jums bus paruoštos geriausios žiūrovų vietos“, – sakė Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas JAV kariniam atašė Bryanui Shoupe'ui, apsilankiusiam pratybose Baltarusijos Barysavo mieste, esančiame į rytus nuo Minsko.

Minskas pirmadienį pranešė, kad pratybose dalyvauja apie 7 tūkst. karių – 6 tūkst. iš Baltarusijos ir 1 tūkst. iš Rusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki antradienio Baltarusijoje vyksiančios pratybos „Zapad 2025“ („Vakarai 2025“) sukėlė nerimo rytinėms NATO narėms po to, kai jos oro erdvėje buvo numušti Rusijos dronai.

JAV kariuomenės atstovų vizitai į Rusijos ar jos sąjungininkių rengiamas pratybas yra reti, ypač po to, kai 2022 metų vasarį Maskva įsiveržė į Ukrainą.

„Ačiū už kvietimą“, – sakė B. Shoupe'as, spausdamas ranką V. Chreninui.

Pratybas taip pat stebi 22 kitų šalių, įskaitant NATO nares Turkiją ir Vengriją, atstovai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, grįžęs į Baltuosius rūmus šių metų pradžioje, siekia užmegzti dialogą su Baltarusija.

Jis paskambino Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai, išsiuntė į šalį pasiuntinius ir ragina jį paleisti politinius kalinius.

Praėjusią savaitę buvo išlaisvinta daugiau kaip 50 asmenų, o JAV paskelbė apie dalinį sankcijų valstybinei oro linijų bendrovei „Belavia“ sušvelninimą.

