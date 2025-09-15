Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kaip Putinas panaudos „Zapad-2025“ metu sutelktas pajėgas? Įvardinti 3 scenarijai

2025-09-15 16:34 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 16:34

Bendros Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos „Zapad-2025“ eina į pabaigą, o Kremliaus diktatoriui Vladimirui Putinui lieka keletas galimų variantų, kaip panaudoti sutelktas pajėgas, rašo „Bild“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

1

Anot leidinio, pratybose dalyvauja apie 30 tūkstančių karių, o Europoje neatmetama naujo puolimo rizika.

Visų pirma, pasibaigus „Zapadi-2021“ pratyboms, Maskva paliko karius pratybų vietoje ir po kurio laiko pradėjo invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Zapad“ pratybos 2021 m.
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Zapad“ pratybos 2021 m.

Įvardija tris scenarijus

„Bild“ apžvalgininkas Peteris Tiede‘as mano, kad V. Putinas turi tris pagrindinius scenarijus:

  1. Palikti kariuomenę Baltarusijoje kaip nuolatinę grėsmę Vakarams;
  2. Įsiveržti į Ukrainą iš šiaurės;
  3. Pasinaudoti dėmesio sutelkimu prie Baltarusijos sienos ir surengti netikėtą smūgį kitur.

Analitikas pabrėžia, kad Kremlius demonstruoja jėgą, o NATO vis dar atrodo ne visiškai pasirengusi.

Kaip pavyzdį jis pateikė incidentą, kai rugsėjo 10 d. į Lenkiją įsiveržė Rusijos dronai, o norint sunaikinti pigius bepiločius teko naudoti brangias raketas.

„Zapad 2025“

Pratybos „Zapad 2025“ vyksta nuo rugsėjo 12 iki 16 d.; pagal Baltarusijos gynybos ministerijos informaciją, manevruose dalyvauja 7000 karių: iš jų 6000 – iš Baltarusijos ir apie 1000 – iš Rusijos Federacijos. Anksčiau, atsižvelgdamas į Minsko veiksmus siekiant pagerinti santykius su JAV, prezidentas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad didžioji dalis manevrų bus perkeliama nuo sienų su Vakarų šalimis giliau į Baltarusijos teritoriją.

Rugpjūčio mėnesį V. Chreninas pareiškė, kad pratybų metu numatoma „planuoti panaudoti“ branduolinį ginklą ir raketų sistemą „Orešnik“. Šios priemonės yra „atsakas į militarizaciją“ prie šalies sienų, ypač į 30–34 tūkst. karių grupės sukūrimą Lenkijoje, teigė ministras.

Baltarusijos diktatorius A. Lukašenka pastaruoju metu itin teigiamai atsiliepia apie D. Trumpą. Būtent bendraujant su D. Trumpo atstovais Baltarusija sutiko paleisti politinius kalinius, įskaitant 6 Lietuvos piliečius. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare (10)
„Mes geriame nuodus“: Rusijos okupuotoje Ukrainoje vandens kokybė kelia siaubą (nuotr. Telegram)
„Mes geriame nuodus“: Rusijos okupuotoje Ukrainoje vandens kokybė kelia siaubą (34)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Putinas karo Ukrainoje nebaigs (67)
Vokiečiai pasisako už kompromisą su Rusija: siūlo Ukrainai paaukoti teritorijas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Vokiečiai pasisako už „kompromisą su Rusija“: siūlo Ukrainai paaukoti teritorijas (142)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

