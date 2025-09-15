Anot leidinio, pratybose dalyvauja apie 30 tūkstančių karių, o Europoje neatmetama naujo puolimo rizika.
Visų pirma, pasibaigus „Zapadi-2021“ pratyboms, Maskva paliko karius pratybų vietoje ir po kurio laiko pradėjo invaziją į Ukrainą.
Įvardija tris scenarijus
„Bild“ apžvalgininkas Peteris Tiede‘as mano, kad V. Putinas turi tris pagrindinius scenarijus:
- Palikti kariuomenę Baltarusijoje kaip nuolatinę grėsmę Vakarams;
- Įsiveržti į Ukrainą iš šiaurės;
- Pasinaudoti dėmesio sutelkimu prie Baltarusijos sienos ir surengti netikėtą smūgį kitur.
Analitikas pabrėžia, kad Kremlius demonstruoja jėgą, o NATO vis dar atrodo ne visiškai pasirengusi.
Kaip pavyzdį jis pateikė incidentą, kai rugsėjo 10 d. į Lenkiją įsiveržė Rusijos dronai, o norint sunaikinti pigius bepiločius teko naudoti brangias raketas.
„Zapad 2025“
Pratybos „Zapad 2025“ vyksta nuo rugsėjo 12 iki 16 d.; pagal Baltarusijos gynybos ministerijos informaciją, manevruose dalyvauja 7000 karių: iš jų 6000 – iš Baltarusijos ir apie 1000 – iš Rusijos Federacijos. Anksčiau, atsižvelgdamas į Minsko veiksmus siekiant pagerinti santykius su JAV, prezidentas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad didžioji dalis manevrų bus perkeliama nuo sienų su Vakarų šalimis giliau į Baltarusijos teritoriją.
Rugpjūčio mėnesį V. Chreninas pareiškė, kad pratybų metu numatoma „planuoti panaudoti“ branduolinį ginklą ir raketų sistemą „Orešnik“. Šios priemonės yra „atsakas į militarizaciją“ prie šalies sienų, ypač į 30–34 tūkst. karių grupės sukūrimą Lenkijoje, teigė ministras.
Baltarusijos diktatorius A. Lukašenka pastaruoju metu itin teigiamai atsiliepia apie D. Trumpą. Būtent bendraujant su D. Trumpo atstovais Baltarusija sutiko paleisti politinius kalinius, įskaitant 6 Lietuvos piliečius.
