TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Trumpo reikalavimų įvesti muitus Kinija grasina padariniais

2025-09-15 15:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 15:09

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareikalavus, kad visos NATO šalys taikytų muitus kiniškoms prekėms ir nebepirktų rusiškos naftos, Kinija pagrasino padariniais.

Donaldo Trumpo ir Karolio Nawrockio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareikalavus, kad visos NATO šalys taikytų muitus kiniškoms prekėms ir nebepirktų rusiškos naftos, Kinija pagrasino padariniais.

0

Jei bus pakenkta Kinijos interesams, Liaudies Respublika imsis atsakomųjų priemonių ir gins savo saugumą bei vystymosi interesus, Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas. JAV veiksmai esą yra „tipiškas vienpusiško tyčiojimosi atvejis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinija tikisi, kad JAV elgsis atsargiai ir nesutarimus prekybos ir ekonomikos srityse spręs dialogu, atskirame pareiškime nurodė Prekybos ministerija.

D. Trumpas prieš tai pareiškė, kad JAV įves sankcijų Rusijai, jei visos NATO šalys importui iš Kinijos taikys 50–100 proc. muitus ir nebepirks rusiškos naftos.  Ano jo, tai padėtų užbaigti karą Ukrainoje.

D. Trumpas nori, kad Kinija pasinaudotų savo įtaka Maskvai ir įtikintų ją sėsti prie derybų stalo. Muitai, pasak JAV prezidento, būtų atšaukti, kai baigsis karas tarp Rusijos ir Ukrainos.

Kinija teigia, kad konflikte laikosi neutralios pozicijos, tačiau yra laikoma artima ir įtakinga Maskvos partnere. Iki šiol Pekinas pateikė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, kuriuos Ukraina atmetė, nes juose daugiausiai atsižvelgta į Rusijos reikalavimus.

Ispanijoje pirmadienį atnaujintos Kinijos ir JAV derybos, kuruose abiejų didžiausių pasaulio ekonomikų atstovai kalbasi apie savo prekybinius santykius. Iki lapkričio dar galioja pauzė muitų ginče, kuris pavasarį paaštrėjo. Pekinas ir Vašingtonas tada nustatė vienas kitam daugiau kaip 100 proc. muitus prekių importui.

