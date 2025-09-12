Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paskelbta Charlie Kirko įtariamojo žudiko pavardė

2025-09-12 17:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 17:49

Jutos valstijos gubernatorius penktadienį įtariamuoju dėl JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo po masinių gaudynių įvardijo Tylerį Robinsoną.

Pašautas Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)

Jutos valstijos gubernatorius penktadienį įtariamuoju dėl JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo po masinių gaudynių įvardijo Tylerį Robinsoną.

0

Gubernatorius Spenceris Coxas įvardijo T. Robinsoną spaudos konferencijoje netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas televizijos „Fox News“ laidoje atskleidė, kad įtariamasis šaulys buvo surastas.

Dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir artimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas 31 metų Ch. Kirkas trečiadienį vienu šūviu buvo nušautas per renginį universitete vakarinėje JAV Jutos valstijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)
Viskas, kas žinoma apie Charlie Kirko nužudymą (1)

