Paskelbta Charlie Kirko įtariamojo žudiko pavardė

Gubernatorius Spenceris Coxas įvardijo T. Robinsoną spaudos konferencijoje netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas televizijos „Fox News“ laidoje atskleidė, kad įtariamasis šaulys buvo surastas.
Dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir artimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas 31 metų Ch. Kirkas trečiadienį vienu šūviu buvo nušautas per renginį universitete vakarinėje JAV Jutos valstijoje.
