  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje

2025-09-15 15:59
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 15:59

Lenkija deda viltis į diplomatinį dialogą – Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis šiandien susitinka su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi ir ketina raginti Pekiną prisidėti prie konflikto deeskalacijos pasienyje, kur dėl Rusijos ir Baltarusijos veiksmų uždarytas vienas svarbiausių prekybos kelių į Europą, rašo „Zerkalo“.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

Lenkija deda viltis į diplomatinį dialogą – Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis šiandien susitinka su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi ir ketina raginti Pekiną prisidėti prie konflikto deeskalacijos pasienyje, kur dėl Rusijos ir Baltarusijos veiksmų uždarytas vienas svarbiausių prekybos kelių į Europą, rašo „Zerkalo“.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Sikorskis šiandien susitinka su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi. Susitikimas vyks praėjus kelioms dienoms po to, kai Lenkija uždarė sieną su Baltarusija dėl bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad 2025“. Ši siena itin svarbi Kinijai – per ją driekiasi geležinkelis, kuriuo vykdomas prekių tiekimas į Europą.

„Tai labai svarbus klausimas, ir jei jis (Kinijos užsienio reikalų ministras – red. past.) jo nekels, tai padarysiu aš. Kad siena būtų visiškai atidaryta, abiejose pusėse turi būti taika“, – sakė R. Sikorskis.

R. Sikorskis teigė, kad Lenkija išleido pusę milijardo eurų, kad pastatytų tvorą palei 400 kilometrų sieną su Baltarusija, nes per pastaruosius ketverius metus smarkiai išaugo neteisėtų sienos kirtimų skaičius. Įtampa paaštrėjo 2024 m. gegužę, kai migranto išpuolis pasienyje nusinešė Lenkijos kareivio gyvybę.

„Turime vėl kalbėtis“

Praėjusiais metais Varšuva grasino uždaryti eksporto maršrutą į Europos Sąjungą, siekdama diplomatinėmis priemonėmis užsitikrinti Kinijos paramą. Tuometinis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda per vizitą Pekine padidino įtampą pasienyje, o tai, pasak R. Sikorskio, „padėjo keletą mėnesių“.

„Deja, ši hibridinė operacija vėl buvo aktyvuota. Todėl turime vėl kalbėtis“, – sakė ministras.

Primename, jog rugsėjo 9 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė sprendimą visiškai uždaryti sieną su Baltarusija. Anot jo, tai neišvengiama priemonė dėl „didėjančio Rusijos ir Baltarusijos provokacijų skaičiaus“ bei bendrų karinių pratybų „Zapad 2025“.

