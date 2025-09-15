Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Estų gynybos ministras: Estija Ukrainos gynybai skirs daugiau nei 100 mln. eurų

2025-09-15 14:46 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 14:46

Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras per dviejų dienų vizitą Ukrainoje patikino savo kolegą Denysą Šmyhalį, kad, kaip ir šiemet, kitąmet Estija toliau teiks karinę paramą Ukrainai, sudarančią ne mažiau nei 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba daugiau nei 100 mln. eurų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras per dviejų dienų vizitą Ukrainoje patikino savo kolegą Denysą Šmyhalį, kad, kaip ir šiemet, kitąmet Estija toliau teiks karinę paramą Ukrainai, sudarančią ne mažiau nei 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba daugiau nei 100 mln. eurų.

0

„Estija ir toliau ryžtingai rems Ukrainą Rusijos agresijos kare. Ir kitais metais laikysimės principo Ukrainai skirti mažiausiai 0,25 proc. BVP. Vadovaujamės Ukrainos kariniais poreikiais, o Estijos gynybos pramonės įmonės vėl atliks pagrindinį vaidmenį. Taip pat toliau remsime Ukrainos pajėgų mokymą ir ukrainiečių gynybos sektoriaus Informacinių technologijų (IT) sprendimus“, – gynybos ministerijos atstovai citavo H. Pevkuro žodžius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynybos ministrai taip pat aptarė naujausius įvykius Lenkijoje. H. Pevkuras teigė, kad oro erdvės pažeidimo virš Lenkijos ir NATO teritorijos mastas yra precedento neturintis ir nepriimtinas, o visa atsakomybė už incidentą tenka Rusijai.

„Turime ir toliau daryti spaudimą Rusijai kaip agresorei ir padėti Ukrainai užbaigti šį žiaurų karą“, – pridūrė jis.

Gynybos ministras taip pat susitiko su fronto linijose kovojusiais Ukrainos kariais, kurie pasidalijo tiesioginiais pasakojimais iš mūšio lauko ir pabrėžė Vakarų šalių paramos svarbą.

H. Pevkuras taip pat susitiko su Ukrainos Saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu ir Kyjivo meru Vitalijumi Klyčko, kad aptartų naujausius įvykius Ukrainoje ir saugumo padėtį NATO rytiniame flange.

Vizito metu H. Pevkuras dalyvavo Jaltos europinės strategijos konferencijos diskusijų grupėse, kuriose buvo aptarti su branduoliniais ginklais ir Ukrainos saugumo garantijomis susiję klausimai. 

Konferencijos kuluaruose H. Pevkuras taip pat susitiko su JAV specialiuoju pasiuntiniu Keithu Kelloggu, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku ir JAV kongresmenu Jimmy Panetta.

