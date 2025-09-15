Baltijos šalis nuo Rusijos okupacijos išgelbėjo staigus įstojimas į NATO 2004-aisiais – Ukrainos atsargos generolas

Kalbėdamas interviu ukrainiečių televizijai „24 kanal“ 74-erių atsargos generolas tvirtino, jog „Baltijos šalis išgelbėjo žaibiškas priėmimas į NATO 2004-aisiais“. Jo teigimu, ką tik perrinktas antrai kadencijai (inauguruotas 2004-ųjų gegužės 7 d.) V. Putinas ir Rusijos generalinis štabas kūrė planus „nedelsiant okupuoti Baltijos šalis“ ir tai tariamai buvo žinoma JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgyboms.
Primename, kad Baltijos šalys į NATO aljansą buvo oficialiai priimtos 2004-ųjų kovo 29 d. – praėjus kelioms savaitėms po rinkimų Rusijoje, kuriuos „laimėjo“ V. Putinas, rezultatų paskelbimo.
„Prieš Putinui prisiekus 2004 m. gegužės 7 d., Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo įtrauktos į NATO. Tai jas išgelbėjo nuo okupacijos. Tai mažos šalys, kurių kiekvienos gyventojų skaičius yra 1,5–2 milijonai, iš kurių maždaug 30 % yra rusakalbių. Ten yra didžiulė penktoji prorusiška kolonija, kuri buvo pasirengusi pasitikti Rusijos okupacines pajėgas su duona ir druska.
Keletas desantinių brigadų, tankų prasiveržimas, ir per kelias valandas jos būtų okupuotos (Baltijos valstybės – red. past.). Tada NATO susirinkusi svarstytų, kaip taikyti 5 straipsnį Baltijos valstybėms apsaugoti, bet jos jau būtų okupuotos“, – aiškino atsargos generolas.
H. Omelčenkos teigimu, 2022-aisiais vykusių Rusijos ir Baltarusijos pratybų metu rusų generolai „turėjo idėjų okupuoti ir Baltijos šalis“, tačiau tariamai pabūgo galimo NATO atsako.
Anot jo, Baltijos šalys greitai sureagavo į galimas grėsmes, sutelkė savo kariuomenei ir išsiprašė iš JAV dislokuoti bent kelis tūkstančius karių, ypač Lietuvoje.
Atsargos generolo teiginiai neturi kitų šaltinių patvirtinimo
Tv3.lt kitų šaltinių, patvirtinančių H. Omelčenkos žodžius apie tariamai 2004-aisiais Vakarų žvalgybų turėtą informaciją dėl Rusijos ketinimų okupuoti Baltijos šalis, surasti nepavyko.
Tiesa, Vakarų žvalgybos tarnybos ir analitikai jau tuomet vertino Baltijos šalių pažeidžiamumą ir galimus Rusijos agresijos scenarijus (įskaitant ribotų teritorijų užėmimą ar „hibridines“ operacijas).
Maža to, NATO ir JAV iš tiesų rengė ir aptarinėjo Rusijos atgrasymo planus Baltijos regionui – į viešumą ši informacija iškilo tik po „WikiLeaks“ dokumentų analizės. Tuomet nebuvo paviešinta informacija apie „galimą Rusijos puolimą 2004-aisiais“, tačiau buvo aptariami įvairūs scenarijai ir NATO pasirengimas jiems.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!