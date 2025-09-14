Baltijos jūros saugumui iškilo grėsmė: svarstoma mažinti NATO patrulių skaičių

„Pasekmės bus neišvengiamos“
Sausio mėnesį NATO pradėjo iniciatyvą „Baltic Watch“ po to, kai gruodžio pabaigoje Suomijos pakrančių apsauga sulaikė tanklaivį „Eagle S“, gabenusį Rusijos naftą. Sulaikytas laivas, jūros dugnu vilko inkarą, kuriuo tariamai sugadino povandeninį kabelį. Laivo kapitonas ir du jo padėjėjai buvo sulaikyti. Bylos sprendimas turėtų būti paskelbtas dar šią savaitę, o Suomija reikalauja griežčiausių bausmių ir tikisi, kad jos turės atgrasomąjį poveikį.
„Negalime leisti, kad būtų daroma žala infrastruktūrai, jungiančiai NATO šalis. Norime, kad laivų savininkai, kapitonai ir įgulos suprastų, kad jei jie tempia inkarus ir sunaikina povandeninę infrastruktūrą, pasekmės bus neišvengiamos ir griežtos“, – sakė Janne Kuusela, Suomijos gynybos ministerijos gynybos politikos departamento generalinis direktorius.
Povandeninė infrastruktūra pavojuje
Per pastaruosius pusantrų metų Baltijos jūroje įvyko keletas panašių incidentų, kurių metu buvo nutraukti telekomunikacijų kabeliai ir sugadintas povandeninis dujotiekis „Balticconnector“. Visus kartus incidentų vietoje pasirodė į arba iš Rusijos uostų plaukiantys krovininiai laivai.
Daroma žala povandeninei infrastruktūrai sukėlė ypatingą susirūpinimą NATO bloke, todėl Baltijos jūroje buvo sustiprintas patruliavimas, pasitelkiant karinius laivus, lėktuvus, povandeninius palydovus ir jūrinius dronus. Tačiau NATO svarsto mažinti šių patrulių skaičių ir palikti tik dronus, o tai reikšmingai apribotų aljanso pajėgumą regione, nes dronai negalėtų efektyviai sustabdyti laivų.
JAV svarstymai mažinti finansavimą
Tokios naujienos pasiekė dienos šviesą po JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos svarstymų stipriai sumažinti finansavimą Europos rytiniam sparnui. Be to, JAV svarsto galimybę iš Baltijos šalių išvesti dalį arba visus savo karius, nors ši nuolat žiniasklaidoje eskaluojama tema kol kas nesulaukia rimtesnio patvirtinimo.
Bet koks patrulių skaičiaus sumažinimas kelia susirūpinimą Baltijos valstybėms, teigė Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) atstovas Charlie Edwardsas.
„Operacija „Baltic Watch“ turėjo aiškų atgrasomąjį poveikį Rusijai, apsaugodama povandeninę infrastruktūrą, kuri yra gyvybiškai svarbi Europos interneto ir elektros tinklams“, – sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!