Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Baltijos jūros saugumui iškilo grėsmė: svarstoma mažinti NATO patrulių skaičių

2025-09-14 08:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-14 08:30

Antradienį buvo pranešta, kad NATO misija „Baltic Watch“, kurios metu aljanso laivai patruliuoja Baltijos jūroje, dėl finansinių sunkumų atsidūrė pavojuje. Patruliavimas jūroje buvo pradėtas siekiant kovoti su Rusijos sabotažais, o šios misijos nutraukimas galėtų paskatinti Maskvą imtis agresyvesnės strategijos, praneša „Agentstvo“.

Kariai (nuotr. SCANPIX)

Antradienį buvo pranešta, kad NATO misija „Baltic Watch“, kurios metu aljanso laivai patruliuoja Baltijos jūroje, dėl finansinių sunkumų atsidūrė pavojuje. Patruliavimas jūroje buvo pradėtas siekiant kovoti su Rusijos sabotažais, o šios misijos nutraukimas galėtų paskatinti Maskvą imtis agresyvesnės strategijos, praneša „Agentstvo“.

REKLAMA
1

„Pasekmės bus neišvengiamos“

Sausio mėnesį NATO pradėjo iniciatyvą „Baltic Watch“ po to, kai gruodžio pabaigoje Suomijos pakrančių apsauga sulaikė tanklaivį „Eagle S“, gabenusį Rusijos naftą. Sulaikytas laivas, jūros dugnu vilko inkarą, kuriuo tariamai sugadino povandeninį kabelį. Laivo kapitonas ir du jo padėjėjai buvo sulaikyti. Bylos sprendimas turėtų būti paskelbtas dar šią savaitę, o Suomija reikalauja griežčiausių bausmių ir tikisi, kad jos turės atgrasomąjį poveikį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negalime leisti, kad būtų daroma žala infrastruktūrai, jungiančiai NATO šalis. Norime, kad laivų savininkai, kapitonai ir įgulos suprastų, kad jei jie tempia inkarus ir sunaikina povandeninę infrastruktūrą, pasekmės bus neišvengiamos ir griežtos“, – sakė Janne Kuusela, Suomijos gynybos ministerijos gynybos politikos departamento generalinis direktorius.

REKLAMA
REKLAMA

Povandeninė infrastruktūra pavojuje

Per pastaruosius pusantrų metų Baltijos jūroje įvyko keletas panašių incidentų, kurių metu buvo nutraukti telekomunikacijų kabeliai ir sugadintas povandeninis dujotiekis „Balticconnector“. Visus kartus incidentų vietoje pasirodė į arba iš Rusijos uostų plaukiantys krovininiai laivai.

REKLAMA

Daroma žala povandeninei infrastruktūrai sukėlė ypatingą susirūpinimą NATO bloke, todėl Baltijos jūroje buvo sustiprintas patruliavimas, pasitelkiant karinius laivus, lėktuvus, povandeninius palydovus ir jūrinius dronus. Tačiau NATO svarsto mažinti šių patrulių skaičių ir palikti tik dronus, o tai reikšmingai apribotų aljanso pajėgumą regione, nes dronai negalėtų efektyviai sustabdyti laivų.

REKLAMA
REKLAMA

JAV svarstymai mažinti finansavimą 

Tokios naujienos pasiekė dienos šviesą po JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos svarstymų stipriai sumažinti finansavimą Europos rytiniam sparnui. Be to, JAV svarsto galimybę iš Baltijos šalių išvesti dalį arba visus savo karius, nors ši nuolat žiniasklaidoje eskaluojama tema kol kas nesulaukia rimtesnio patvirtinimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet koks patrulių skaičiaus sumažinimas kelia susirūpinimą Baltijos valstybėms, teigė Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) atstovas Charlie Edwardsas. 

„Operacija „Baltic Watch“ turėjo aiškų atgrasomąjį poveikį Rusijai, apsaugodama povandeninę infrastruktūrą, kuri yra gyvybiškai svarbi Europos interneto ir elektros tinklams“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (nuotr. SCANPIX)
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (2)
Kariai (nuotr. KAM)
Karybos ekspertas – apie Lietuvos karių siuntimą į Ukrainą: „Turime remti“ (146)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų