Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Rusijos orlaivių prie Baltijos šalių sienų pakelti NATO naikintuvai

2025-09-08 17:37 / šaltinis: BNS
2025-09-08 17:37

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių.

NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių.

REKLAMA
1

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, praėjusį penktadienį Aljanso naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio lėktuvo Su-24MR ir naikintuvo Su-33. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš pagrindinės dalies ir grįžo į ją.

Lėktuvai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų