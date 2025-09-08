Dėl Rusijos orlaivių prie Baltijos šalių sienų pakelti NATO naikintuvai

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, praėjusį penktadienį Aljanso naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio lėktuvo Su-24MR ir naikintuvo Su-33. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš pagrindinės dalies ir grįžo į ją.
Lėktuvai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
