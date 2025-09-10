Budrys: „Oro gynyba NATO fronto linijoje turi būti nedelsiant sustiprinta“

Taip jis teigė Lenkijai trečiadienį patvirtinus, kad Rusijai šiąnakt surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę, jie buvo numušti.
„Lietuva visiškai solidarizuojasi su mūsų sąjungininke Lenkija. Rusijos pasikartojantys neapgalvoti NATO oro erdvės pažeidimai kelia tiesioginę grėsmę žmonių saugumui ir ypatingos svarbos infrastruktūrai. Oro gynyba NATO fronto linijoje turi būti nedelsiant sustiprinta“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Aljansas privalo reaguoti pajėgumais, o ne vien susirūpinimu. Realybė aiški – kol (Vladimirui – BNS) Putinui bus leidžiama tęsti kruviną karą prieš Ukrainą, nė viena šalis – net NATO narė – nėra saugi. Sankcijos turi smogti į pačią Kremliaus karo ekonomikos šerdį. Putinas nesustos, nebent mes jį sustabdysime“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė ir kitos tarnybos sekė situaciją dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, buvo parengta gyventojų perspėjimo sistema.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“.
Varšuvos pagrindinis Šopeno oro uostas taip pat buvo uždarytas, teigiama JAV federalinės aviacijos administracijos pranešime, kuriame minima „neplanuota karinė veikla, susijusi su valstybės saugumo užtikrinimu“.
NATO narė Lenkija, pagrindinė Ukrainos rėmėja, priglaudė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių ir yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!