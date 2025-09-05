Įspėja gyventojus – skraidys kariuomenės sraigtasparniai, keliais judės karinė technika

Pasak jos, pagrindinis pratybų tikslas – treniruoti JAV kariuomenės vienetų gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas iš nuolatinės dislokacijos vietos ir pasirengti karinių operacijų vykdymui NATO rytiniame flange.
Pratybų metu sąjungininkų karinės technikos kolona judės iš Lenkijos į Lietuvą. Taip pat pratyboms į Lietuvą bus perdislokuota apie 18 JAV kariuomenės sraigtasparnių.
Skrydžiai vyks daugelyje šalies regionų bei pasienio ruožuose. Dalis jų bus vykdomi nakties metu ir itin žemame aukštyje.
Kariuomenė pabrėžia, kad visi skrydžiai bus vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų ir tik specialiai pratyboms skirtose oro erdvės dalyse.
JAV karinės pratybos vyks iki rugsėjo 17 dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!