Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja gyventojus – skraidys kariuomenės sraigtasparniai, keliais judės karinė technika

2025-09-05 06:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 06:59

Penktadienį prasideda Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariuomenės organizuojamos tarptautinės pratybos „Geležinis kumštis 2025“. Pratybos vyks Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos teritorijose, pranešė Lietuvos kariuomenė.

Įspėja gyventojus – skraidys kariuomenės sraigtasparniai, keliais judės karinė technika(KAM) nuotr.

Penktadienį prasideda Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariuomenės organizuojamos tarptautinės pratybos „Geležinis kumštis 2025“. Pratybos vyks Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos teritorijose, pranešė Lietuvos kariuomenė.

REKLAMA
1

Pasak jos, pagrindinis pratybų tikslas – treniruoti JAV kariuomenės vienetų gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas iš nuolatinės dislokacijos vietos ir pasirengti karinių operacijų vykdymui NATO rytiniame flange.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratybų metu sąjungininkų karinės technikos kolona judės iš Lenkijos į Lietuvą. Taip pat pratyboms į Lietuvą bus perdislokuota apie 18 JAV kariuomenės sraigtasparnių.

REKLAMA
REKLAMA

Skrydžiai vyks daugelyje šalies regionų bei pasienio ruožuose. Dalis jų bus vykdomi nakties metu ir itin žemame aukštyje.

Kariuomenė pabrėžia, kad visi skrydžiai bus vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų ir tik specialiai pratyboms skirtose oro erdvės dalyse.

 JAV karinės pratybos vyks iki rugsėjo 17 dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų