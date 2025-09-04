Iš Santaros klinikų – svarbi žinia: tai išvydę neišsigąskite

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.
„Šiandien Santaros klinikose vyksta pasirengimo veikti masinės nelaimės atveju pratybos. Jų metu imituojamas didelis kiekis nukentėjusiųjų, todėl galite pastebėti išaugusį besikreipiančiųjų skaičių ir neįprastą veiklą Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje. Visos paslaugos pacientams teikiamos įprasta tvarka.
Tokios pratybos yra svarbios mūsų įstaigai ir pacientams – jos padeda užtikrinti, kad būtume pasirengę veikti įvairiomis ekstremaliomis situacijomis. Kviečiame išlikti ramiais ir dėkojame už Jūsų supratingumą“, – pranešė ligoninė.
