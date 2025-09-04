Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Iš Santaros klinikų – svarbi žinia: tai išvydę neišsigąskite

2025-09-04 17:26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 17:26

Ketvirtadienį VUL Santaros klinikos pasidalino įspėjimu gyventojams – dėl vykstančių pratybų prie ligoninės galimas didesnis tarnybų sujudimas. 

Santaros klinikos (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Ketvirtadienį VUL Santaros klinikos pasidalino įspėjimu gyventojams – dėl vykstančių pratybų prie ligoninės galimas didesnis tarnybų sujudimas. 

0

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.

„Šiandien Santaros klinikose vyksta pasirengimo veikti masinės nelaimės atveju pratybos. Jų metu imituojamas didelis kiekis nukentėjusiųjų, todėl galite pastebėti išaugusį besikreipiančiųjų skaičių ir neįprastą veiklą Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje. Visos paslaugos pacientams teikiamos įprasta tvarka.

Tokios pratybos yra svarbios mūsų įstaigai ir pacientams – jos padeda užtikrinti, kad būtume pasirengę veikti įvairiomis ekstremaliomis situacijomis. Kviečiame išlikti ramiais ir dėkojame už Jūsų supratingumą“, – pranešė ligoninė.

