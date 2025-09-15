Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Estijos perspėjimas Europai ir NATO: viskas, dėl ko mus laikė paranoikais, tapo realybe

2025-09-15 10:16
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 10:16

Pasak Estijos ministro pirmininko Kristeno Michalo, Europa vis dar neturi pakankamų karinių pajėgų, galinčių sustabdyti Kremlių. Jo teigimu, praėjusią savaitę į Lenkijos teritoriją įskridus mažiausiai 19 Rusijos dronų, NATO pirmą kartą buvo „išbandyta oro erdvėje“, rašo „Ukrainska Pravda“.

Kristenas Michalas BNS Foto

Pasak Estijos ministro pirmininko Kristeno Michalo, Europa vis dar neturi pakankamų karinių pajėgų, galinčių sustabdyti Kremlių. Jo teigimu, praėjusią savaitę į Lenkijos teritoriją įskridus mažiausiai 19 Rusijos dronų, NATO pirmą kartą buvo „išbandyta oro erdvėje", rašo „Ukrainska Pravda".

1

Įvykiai Lenkijoje paskatino Šiaurės Atlanto Aljansą pradėti operaciją „Eastern Sentry“, kurios tikslas – sustiprinti rytinį regioną. Rugsėjo 14 d. Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasirašė sprendimą, leidžiantį užsienio karinėms pajėgoms pasilikti šalies teritorijoje kaip šios operacijos daliai.

„Europai prireiks daug laiko, kad taptų gerokai stipresnė. Šiuo metu mes vis dar esame tik kelionės pradžioje“, – sakė Estijos premjeras.

„Mus kartais laikė net paranoikais“

Interviu metu Estijos premjeras pabrėžė, kad Baltijos bei kitų šalių įspėjimai Aljansui, kurie ilgą laiką atrodę perdėti, dabar tapo realybe.

„Rusija kelia rimtą grėsmę Europai, NATO ir visoms protingoms pasaulio valstybėms. Anksčiau, kai kalbėjome apie šią grėsmę, mus kartais laikė net paranoikais. Tačiau dabar viskas, apie ką kalbėjome Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Skandinavijoje, tapo tikrove“, – teigė K. Michalas.

Jis pabrėžė, kad nors Estijos finansinė padėtis yra viena stabiliausių Europoje, spartus gynybos stiprinimas vis tiek pareikalaus aukų. Pasak premjero, teks karpyti lėšas kitoms sritims, o gyventojams ruoštis didesniems mokesčiams. Anot jo, Europos šalims būtų naudinga sujungti išteklius ir bendrai pirkti ginklus, taip sumažinant išlaidas.

