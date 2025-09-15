Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie NATO misiją „Eastern Sentry“: tai bus efektyvi priemonė

2025-09-15 09:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:05

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoji NATO misija „Eastern Sentry" bus efektyvi priemonė, siekiant atremti galimas Rusijos bepiločių orlaivių provokacijas.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoji NATO misija „Eastern Sentry“ bus efektyvi priemonė, siekiant atremti galimas Rusijos bepiločių orlaivių provokacijas.

„Gal taip skambiai nepavadinčiau, kad jis („Eastern sentry“ – ELTA) įgyvendins oro gynybos modelį, tačiau detekcine ir procedūrų prasme, aš manau, tai bus tikrai efektyvi priemonė“, – pirmadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad tikrai sugebėsime tinkamai pasirengti ir tinkamai atremti tokio pobūdžio iššūkius“, – akcentavo šalies vadovas.

G. Nausėda pažymėjo būtinybę pasiruošti provokacijoms ir dronų įskridimams į šalies oro erdvę.

„Tai siejau daugiau su „Zapad“, tačiau mes matome, kad Putinas nusprendė patestuoti NATO, kaip organizacijos, atsparumą“, – turėdamas omenyje incidentą Lenkijoje kalbėjo G. Nausėda.

Kaip jau skelbta, NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po praeitą savaitę fiksuoto Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę.

„NATO inicijuoja (operaciją) „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.

Teigta, kad šioje misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.

M. Rutte pažymėjo, kad pastiprinimas apims labiau tradicinius karinius pajėgumus ir elementus, skirtus spręsti iššūkius, susijusių su bepiločiais orlaiviais.

Jis  pridūrė, kad NATO vis dar vertina, ar Rusija sąmoningai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tačiau pakartojo, jog bet kokiu atveju tai yra neapgalvota ir nepriimtina.

A
A
2025-09-15 09:27
Komuniste ,kada ,,GEROVĖS,,Lietuvoje gyvensime?
Kur dingo 700 mln. iš gynybos fondo ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
