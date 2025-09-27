Medikai nerimauja dėl vaikų: raudonuosius serbentus primenančios uogos vėl kelia grėsmę

Pasak Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojų, šiemet tai jau antras atvejis, kai į medikų rankas patenka vaikai, apsinuodiję šiuo augalu.
Raudonuosius serbentus primenančios kukmedžio sėklos labai primena raudonuosius serbentus. Tačiau nors atrodo nekaltai, jo sėkla yra labai nuodinga, o Vilniuje ìš smalsumo jų paragavę du mažamečiai atsidūrė ligoninėje.
Rugsėjo pradžioje Vilniaus miesto klinikinės ligoninės medikams teko teikti pagalbą dvejų ir trejų metų vaikams.
„Vienas vaikas kramtė, kitas taip pat turėjo rankose ir iš burnytės ištraukė tėvai kramtomą uogą. Vaikams buvo išplautas skrandis, kur taip pat plovėsi uogos. Vadinasi, tie vaikai jau tikrai buvo jų pavalgę“, – sakė vaikų ligų gydytoja Violeta Radžiūnienė.
Pirmieji apsinuodijimo simptomai paprastai gali pasireikšti po valandos
Pirmiausiai vaikas gali pradėti vemti, jausti pykinimą ir silpnumą. Sunkiais atvejais gali staiga nukristi kraujospūdis, sustoti širdis ir ištikti staigi mirtis.
„Vaikams užtektų, kaip ir mirtina dozė galėtų būti, jeigu prakąstų kauliuką, jį suvalgytų ir mes nepastebėtumėm. Užtektų dviejų, penkių uogų, suaugusiem truputėlį daugiau“, – teigė vaikų ligų gydytoja Violeta Radžiūnienė.
Nors ligoninė pernai tokių apsinuodijimų nefiksavo, šiemet tai jau antras kartas, kai į medikų rankas patenka vaikai, apsinuodiję kukmedžio uogomis.
Gydytojai pastebi, kad apsinuodijimai kartojasi rudenį, kai gamtoje pasirodo uogos ar vaisiai, patraukliai atrodantys mažamečių akims, tačiau galintys tapti rimta grėsme sveikatai.
„Kukmedžio ne tik pačios uogos yra nuodingos, ne pats minkštimas, bet sėklos yra nuodingos. Ten labai daug nuodo yra jose. Taip pat nuodingi yra spygliai“, – sakė vaikų ligų gydytoja Violeta Radžiūnienė.
Populiarus nuo seno
Kukmedžio apysėkliai sunoksta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, o ant šakelių gali išsilaikyti net iki pat pirmųjų šalnų.
Pasak specialistų, kukmedis – populiarus augalas, plačiai auginamas visoje Lietuvoje, žmonės sodina savo kiemuose, pritaiko juos gyvatvorėms. Tiesa, iki devyniolikto amžiaus pabaigos šis europinis kukmedis buvo visiškai išnaikintas šalyje.
„Anksčiau jis pas mus augo pajūryje ir buvo vertingas dėl medienos ir kitų savybių ir netgi buvo Lenkijoje saugomas, kad už jo nukirtimą būdavo mirties bausmė. Pasikeitus klimatui, pradėjo augti miškuose“, – teigė augalų kolekcijų skyriaus vadovas D. Ryliškis.
Tačiau kukmedis – tik vienas iš daugelio pavojingų augalų.
„Iš krūmelių – žalčialunkis tikriausiai daug kam girdėtas, bet, visa laimė, žalčialunkis nėra auginamas želdiniuose. Ten jau ir tas vaisius yra nuodingas – ten jau išimties jokios nėra. Bet kurią dalį suvartojus gali nusinuodyti“, – tikino D. Ryliškis.
Medikai įspėja tėvus – svarbu ne tik patiems prižiūrėti mažuosius, bet ir mokyti vyresnius, kad jokiais būdais neragautų nepažįstamų augalų vaisių ar lapų. O jei kyla įtarimas, kad vaikas ragavo kukmedžio, svarbu nedelsiant kreiptis į medikus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
