Kai staigi mirtis užklumpa ir visiškai sveiką: gydytoja atskleidė, kada tai gresia ne tik sportininkams

Žinia apie staiga sporto varžybų metu ar tiesiog sportuojant sporto salėje sukniubusį žmogų neretai sukrečia visuomenę. Atrodytų, ypač profesionalūs sportininkai medikų prižiūrimi kaip niekas kitas, tačiau iki trečdalio atvejų staigios mirties priežastys taip ir nepaaiškėja. Be to, toks pavojus neaplenkia ir mėgėjiškai sportuojančiųjų, jei tai daroma be saiko ir nesilaikant specialisto patarimų.