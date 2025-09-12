Padarykite tai savo braškėms dabar: rezultatas nustebins

Ruduo laikomas optimaliausiu laiku braškių sodinimui. Būtent šiuo laikotarpiu sodinukai gerai įsišaknija, rečiau serga ir jau pavasarį džiugina savininkus gausiu derliumi.
Tačiau, kad viskas pavyktų, reikia laikytis terminų ir tinkamai paruošti lysves.
Kada sodinti?
Yra trys sodinimo bangos: nuo rugpjūčio iki rugsėjo pradžios, nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio ir nuo spalio vidurio iki mėnesio pabaigos.
Geriau nevilkinti ilgiau nei iki spalio vidurio, kad sodinukai garantuotai spėtų įsitvirtinti iki šalnų.
Braškės gerai auga smėlio ir molio dirvožemyje, kurio rūgštingumas yra 5–6,5 pH. Mėnesį prieš sodinimą žemę reikia iškasti 30 cm gylyje ir įmaišyti trąšų: po du šaukštus nitrofosko 1 kv. m plote.
Prieš sodinimą dirvą reikia supurenti ir suformuoti lysves.
Braškių sodinimo būdai:
- vienos eilės (tarp sodinukų paliekama apie 20 cm, o tarp eilių – iki 1 m);
- dviejų eilių (atstumas tarp augalų yra 20–40 cm, tarp eilių – 60–80 cm);
- trijų eilių (tarp krūmų – iki 20 cm, tarp eilių – 60–70 cm).
Šaltinis: gordonua.com
