Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Padarykite tai savo braškėms dabar: rezultatas nustebins

2025-09-12 12:50 / šaltinis: valstietis.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt aut.
2025-09-12 12:50

Kad braškės kitais metais duotų ankstyvą ir gausų derlių, jas reikia laiku ir teisingai pasodinti rudenį. Kokie yra sodinimo būdai?

Braškių sodinimas (nuotr. 123rf.com)

Kad braškės kitais metais duotų ankstyvą ir gausų derlių, jas reikia laiku ir teisingai pasodinti rudenį. Kokie yra sodinimo būdai?

REKLAMA
0

Ruduo laikomas optimaliausiu laiku braškių sodinimui. Būtent šiuo laikotarpiu sodinukai gerai įsišaknija, rečiau serga ir jau pavasarį džiugina savininkus gausiu derliumi.

Tačiau, kad viskas pavyktų, reikia laikytis terminų ir tinkamai paruošti lysves.

Kada sodinti?

Yra trys sodinimo bangos: nuo rugpjūčio iki rugsėjo pradžios, nuo rugsėjo pradžios iki spalio vidurio ir nuo spalio vidurio iki mėnesio pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriau nevilkinti ilgiau nei iki spalio vidurio, kad sodinukai garantuotai spėtų įsitvirtinti iki šalnų.

REKLAMA
REKLAMA

Braškės gerai auga smėlio ir molio dirvožemyje, kurio rūgštingumas yra 5–6,5 pH. Mėnesį prieš sodinimą žemę reikia iškasti 30 cm gylyje ir įmaišyti trąšų: po du šaukštus nitrofosko 1 kv. m plote.

REKLAMA

Prieš sodinimą dirvą reikia supurenti ir suformuoti lysves.

Braškių sodinimo būdai:

  • vienos eilės (tarp sodinukų paliekama apie 20 cm, o tarp eilių – iki 1 m);
  • dviejų eilių (atstumas tarp augalų yra 20–40 cm, tarp eilių – 60–80 cm);
  • trijų eilių (tarp krūmų – iki 20 cm, tarp eilių – 60–70 cm).

Šaltinis: gordonua.com

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų