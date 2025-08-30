Rugsėjį atlikite šiuos darbus savo kieme: rezultatas nustebins

Naktys darosi vėsesnės ir gerokai ilgesnės, dažnai prasideda ir pirmosios šalnos, o kad jos nepakenktų, tenka darbus darže ir sode atlikti ne tik greitai, bet ir iš anksto suplanavus, rašo „Sodininko kalendorius“.
Darbai darže
Nuimamas ankstyvo rudens derlius.
Daržoves reikėtų rinkti beveik prinokusias, nes tik tinkamai subrendusios jos bus sukaupusios pakankamai mineralinių medžiagų ir geriausiai laikysis saugyklose. Nepatariama daržovių derliaus imti tuomet, kai lauke labai drėgna, nes padidės jo supuvimo tikimybė.
Rugsėjį taip pat svarbu nukasti bulves. Jas apdžiovinkite saulėje ar vėdinamoje patalpoje, kad nepultų šlapiasis puvinys, užgytų grybelinių ligų padarytos žaizdos. Likus 10–15 dienų iki bulvių kasimo, nupjaukite ir sunaikinkite virkščias.
Rudens pradžioje taip pat raunami iš sėklų išauginti svogūnai, kai jų laiškai pradeda geltonuoti ir gulti ant žemės.
Iki rugsėjo vidurio lengvose, trąšiose žemėse galite pasisėti ridikėlių, špinatų, petražolių, krapų, raudonėlių, čiobrelių, peletrūnų. Orams atvėsus pridenkite daržo plėvele. Ji dengiama tiesiai ant augalų dviem sluoksniais.
O mėnesio pabaigoje jau galite sodinti žieminius česnakus. Kol užšals, jie turi gerai įsišaknyti – tam reikia apie 50 dienų. Pasodinus vėliau, skiltelės lėčiau šaknijasi ir suželia.
Darbai sode
Pagrindinis darbas šį mėnesį – surinkti ir sutvarkyti vaisius bei uogas, grėbti pradedančius kristi lapus. Norėdami vaisius ilgai išlaikyti, rinkite juos subrendusius, kai kotelis gerai lūžta nuo šakos. Nepalikite ir ligotų vaisių ant šakų, kad neužkrėstumėte augalo.
Tinkamas metas pradėti genėti vaismedžius.
Šiuo metu atliekamas smulkus, korekcinis genėjimas, nes didelės genėjimo žaizdos gali nespėti užsitraukti, be to, nepamirškite jų patepti sodo tepalu, kad išvengtumėte grybelinių ligų pavojaus.
Jei ruošiatės sodą plėsti, iš anksto, likus porai savaičių iki sodinimo spalį, rekomenduojama pasiruošti duobes vaismedžiams ir krūmams.
Paskutinę mėnesio dekadą vaismedžiai profilaktiškai nupurškiami apsauginėmis priemonėmis nuo ligų ir kenkėjų. Tai daryti rekomenduojama nuėmus derlių ir nukritus bent penktadaliui lapų.
Darbai gėlyne
Apkarpykite peržydėjusias daugiametes gėles, nes nuvytę žiedai greitai supūva. Taip pat mėnesio antroje pusėje, po pirmųjų šalnų, iškaskite kardelius, galtonijas, pypytes (kanas), gumbines begonijas ar jurginus.
Pypytes reikia laikyti rūsyje su žemėmis, gumbines begonijas – apdžiovinti saulėje ir mulčiuoti durpėmis, laikyti vėsiai. Taip augalai ilgiau ir gausiau žydės, bus tvarkingesni ir pasiruošę šaltajam sezonui.
Rugsėjo pradžia – puikus laikas į gėlynus sodinti dvimečių augalų sodinukus, kuriuos pasėjote pavasarį ar vasaros pradžioje.
Taip pat puikus metas gėlynus atnaujinti svogūninėmis gėlėmis. Mėnesio pradžioje pirmiausia sodinamos smulkiasvogūnės gėlės: scilės, žydrės, krokai bei sniegžydrės. Jos vienoje vietoje gali augti iki penkerių metų.
Pasodinę nepamirškite pamulčiuoti durpėmis, nes mulčias apsaugo dirvą nuo šalčio, padeda išsaugoti drėgmę. O mėnesio paskutinę dekadą sodinkite tulpes, narcizus, hiacintus, margutes, vilkdalgius ar kitas svogūnines gėles pavasario gėlynui.
Lauke vasarojusias kambarines gėles pratinkite prie patalpos sąlygų. Kad užmegztų žiedinius pumpurus, kalėdinius kaktusus dabar maždaug šešias savaites laikykite sausai, pusiau šešėlyje.
Šaltinis: sodininkokalendorius.lt
