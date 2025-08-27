Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis apie dronų incidentus: rugsėjo pabaigoje bus rengiamas VGT posėdis

2025-08-27 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 12:38

Dėl šią vasarą į Lietuvos erdvę iš Baltarusijos įskridusių dronų, rugsėjo pabaigoje planuojama šaukti Valstybės gynimo tarybą (VGT), teigia prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. 

Rastas dronas (stop kadras)

0

„Tai bus vienas iš svarbiausių prioritetų ir prezidentas įdėmiai stebės, kaip sekasi Krašto apsaugos ministerijai. Ir greičiausiai rugsėjo pabaigoje turėsime VGT posėdį, jame irgi teiksime klausimus Krašto apsaugos ministerijai, jeigu reikės, kad būtų pilnas politinis palaikymas aukščiausiame lygyje“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.

Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

 

