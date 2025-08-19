Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Praėjus tiek laiko išmeskite uogienes ir marinuotas daržoves: įspėja visus

2025-08-19 06:29 / šaltinis: VMVT inf.
2025-08-19 06:29

Kol vieni dar tik pildo stiklainius ir šaldiklius naujo derliaus gėrybėmis, kiti dar žvalgosi į lentynas su ankstesniais metais paruoštais produktais ir klausia savęs: „Ar šie vis dar tinkami?“

Uogienės (nuotr. 123rf.com)

Kol vieni dar tik pildo stiklainius ir šaldiklius naujo derliaus gėrybėmis, kiti dar žvalgosi į lentynas su ankstesniais metais paruoštais produktais ir klausia savęs: „Ar šie vis dar tinkami?“

REKLAMA
0

Tiesa ta, kad net ir kruopščiai konservuotas produktas nėra amžinas. Laikui bėgant keičiasi jo skonis, tekstūra, spalva, o kartu ir maistinė vertė, rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešime žiniasklaidai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek laiko galima laikyti konservus?

Rauginti produktai, tokie kaip kopūstai ar agurkai, laikomi šaldytuve ar vėsioje tamsioje patalpoje, dažniausiai išsilaiko apie tris-šešis mėnesius, o kartais ir ilgiau. Visgi, būtina stebėti kvapą, skonį, išvaizdą: atsiradęs pelėsis ar nemalonus kvapas rodo, kad produktas nebetinkamas vartoti.

REKLAMA
REKLAMA

Namuose marinuotos daržovės ir grybai dažniausiai išlaiko gerą skonį iki metų, jei buvo laikomi vėsiai, tamsiai ir sandariai uždaryti.

REKLAMA

Saldumynų mėgėjams verta prisiminti, kad tinkamai paruoštos ir uždarytos uogienės ar kompotai gali stovėti vienerius ar net dvejus metus. Atidarius indelį, juos geriausia laikyti šaldytuve.

Naminės nepasterizuotos sultys šaldytuve išlieka šviežios vos vieną-dvi dienas, o pasterizuotos, sandariai uždarytos gali būti laikomos iki metų. Bet kokiu atveju, jei pasikeitė skonis, kvapas ar atsirado putų – tokių sulčių gerti nereikėtų.

REKLAMA
REKLAMA

Džiovinti produktai – vieni iš ilgaamžiškiausių. Žolelės, laikomos sausoje ir tamsioje vietoje, geriausiai išlaiko aromatą iki metų, o džiovinti vaisiai, uogos ar grybai, laikomi sausoje bei tamsioje vietoje, gali būti vartojami net iki dvejų metų.

Šaldymas – vienas saugiausių ilgalaikio maisto saugojimo būdų. Maisto produktus užšaldyti reiktų esant ̵18 °C ir žemesnei temperatūrai. Jeigu tokia žema temperatūra išlaikoma visą maisto produktų saugojimo laiką, užšaldyti maisto produktai ilgai išliks ir kokybiški, ir saugūs.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Uogas, vaisius ir daržoves šaldiklyje galima laikyti iki 12 mėnesių, o žoleles rekomenduojama suvartoti per keturis–šešis mėnesius, nes jos greitai praranda aromatą.

Svarbiausia taisyklė – stebėti maistą

Svarbiausia taisyklė – stebėti savo maistą. Jei pastebite pakuotės pažeidimus, rūdis, įtrūkimus ar išsipūtimą, taip pat pasikeitusį maisto kvapą, skonį ar spalvą, tokį maisto produktą geriau nedelsiant išmesti.

REKLAMA

Labai svarbu ruošiant maisto atsargas atsakingai planuoti jų kiekį ir laikymo sąlygas, kad sumažintumėte maisto švaistymą. Kruopštus planavimas padeda maksimaliai sunaudoti produktus ir išvengti jų pertekliaus.

VMVT primena, kad namuose ruošiamas atsargas geriausia suvartoti per vieną sezoną – taip mėgausitės geriausiu skoniu, aromatu ir nauda, o jūsų rūsyje ar šaldiklyje neliks „laiko užmirštų“ produktų, kuriuos teks išmesti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų