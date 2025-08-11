Šis Ingridos pomidorų padažas taps tikru hitu: paragavę girs visi

Reikės: 2,5 kg pomidorų; 1 paprika; 1 didelis svogūnas; 2 obuoliai (geriau rūgštesni); 5 skiltelės česnako; 1 cukinija; čili, jei norisi; 2 v. š. druskos; 3 v. š. cukraus; 0,5 a. š. juodųjų pipirų; 0,5 a. š. cinamono.
Daržoves šiek tiek pasmulkiname. Sudedame viską į puodą. Paverdame apie 30 min. Sutriname maisto smulkintuvu iki vientisos masės. Paverdame dar apie 30 min, kad dalis skysčio nugaruotų ir padažas būtų tirštesnis.
Ragaujame ar užtenka, druskos, cukraus.
Pilstome į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius. Užklojame storu rankšluosčiu ir leidžiame ramiai atvėsti.