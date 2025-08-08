Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Konservavimo karaliene vadinama lietuvė išdavė, kaip tobulai užraugti agurkus žiemai: užsirašykite iš karto

2025-08-08 11:45
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 11:45

Vilnietė Irina Poležajeva – socialinių tinklų puslapio vakavimas.lt įkūrėja, dažnai vadinama „konservavimo karaliene“. Raugintų agurkų tema jai – ne šiaip hobis, o tikra aistra.

Rauginti agurkai, Irina Poležajeva (nuotr. facebook.com)

Vilnietė Irina Poležajeva – socialinių tinklų puslapio vakavimas.lt įkūrėja, dažnai vadinama „konservavimo karaliene“. Raugintų agurkų tema jai – ne šiaip hobis, o tikra aistra.

Ji dalijasi metų patikrintais patarimais, kaip pasigaminti tobulus raugintus agurkus, kurie išlieka traškūs net ir po metų. Irenos receptuose – ne tik krapai, bet ir gausybė kitų ingredientų, kuriuos norėsite įsiminti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas daro raugintą agurką „tobulu“?

„Svarbiausia – traškumas“, – sako Irina.

Pasak jos, norint pasiekti tobulą raugintų agurkėlių traškumą, visų pirma svarbu atsižvelgti į naudojamą agurkų veislę, nes tikrai ne visi agurkai tinka rauginimui: salotiniai agurkai, jei rauginami, tampa minkšti ir praranda formą.

„Aš pati raugiu tik „Rodničiok“ veislės agurkus – jie man skaniausi“, – sako I. Poležajava.

Paklausta, kaip juos atskirti parduotuvėje ar turguje, ji pataria: „Rauginimui tinkami agurkai – stambiais, retais kauburėliais, o smulkesni, su mažais kauburėliais – salotiniai.“

Prieskoniai – ne tik krapai

Irinos raugintų agurkų recepte – ne tik tradiciniai krapai ar česnakai, nors, anot jos – negalima pamiršti ir šių.

Ji taip pat pabrėžia, kad būtina naudoti akmens druską, nes joduota ar jūros druską nesuteikia agurkėliams tokio paties efekto.

Jos mėgstamiausi ingredientai:

  • Krapai
  • Česnakai
  • Juodųjų serbentų ir vyšnių lapai
  • Ąžuolo lapas (nebūtinas, bet duoda traškumo)
  • Krienų šaknys – „Duoda tiek traškumo, tiek specifinį skonį“
  • Garstyčių žirneliai – „Sustabdo rūgimą ir suteikia lengvo aštrumo“

Dar vienas I. Poležajavos patarimas – pasiruošti ingredientus iš anksto: „Krienus ir česnakus supjaustau, užšaldau porcijomis – tada visada turiu po ranka, kai tik noriu rauginti agurkus.“

Kada rauginti, o kada jau galima valgyti?

Rauginimo sezonas, pasak Irinos, prasideda tada, kai tik pasirodo pirmieji agurkai. Anot jos, tai daryti galima bet kada, kai turite namuose šviežių agurkų, o valgyti raugintus agurkėlius galima tiek po poros dienų, tiek po metų, jei jie teisingai laikomi. 

„Svarbiausia – nepavėluoti, nes kai agurkai perauga, atsiranda ligos, jie suminkštėja, ir tampa nebetinkami“, – sako ji.

Tie, kurie neturi šaltų rūsių, agurkus gali rauginti ir kitu būdu: „Užraugiate, tada nupilate sūrymą, užverdate ir vėl užpilate karštą, sandariai uždarote – puikiai laikosi net ir be rūsio.“

O kiek ilgai jie galioja?

„Aš dar turiu pernykščių agurkų, ir jie vis dar tobulai traškūs“, – šypsosi Irina. Anot jos, ne tiek svarbu, kada pradėti juos valgyti po užraugimo – svarbiausia tai, kiek ilgai jie išlieka valgomi ir traškūs.

Senelės išmintis – geriausia technologija

I. Poležajava aiškina, jog populiariausi iš senų laikų išlikę rauginimo metodai – patys geriausi, todėl naujovių ieškoti nėra reikalo: „Didelių naujovių rauginime nėra. Viskas – kaip močiutė darydavo“, – sako Irina.

Ji pastebi, jog būtent šis agurkų paruošimo metodas yra labiausiai pamėgtas lietuvių, nes būtent raugintų agurkų skonis mums pažįstamas dar nuo protėvių laikų. 

O jei užsinori kitokio skonio?

Paklausta, ar mėgsta ir marinuotus agurkėlius, Irina atsako paprastai ir trumpai: „Man skaniausi – rauginti. Ir sveikiausi.“ 

Tačiau, vis dėlto, pasak konservavimo entuziastės – kartais skrandžiui prireikia pertraukos nuo rūgštingumo. Tada į pagalbą ateina ir marinuoti agurkai: „Jų paruošimo procesas visiškai kitoks, skonis irgi kitoks, bet ir jie turi savo žavesio.“

