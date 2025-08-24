Panaudojus šį maisto likutį hortenzijos žydės gražiau nei bet kada

Vietoj banano žievelių sodininkams siūloma rinktis kitą nemokamą maisto likutį, kuris priverčia hortenzijas žydėti gausiai ir ilgai, rašoma express.co.uk.
Kavos tirščių nauda hortenzijoms
Nors bananų žievelės dažnai minimos kaip puikus natūralus reikalingų maistinių medžiagų šaltinis, sode dažnai geriausiai pasitvirtina kavos tirščiai.
Jie veikia kaip lėtai išsiskiriantis trąšų šaltinis, praturtina dirvožemį azotu, padeda išlaikyti drėgmę bei netgi atbaidyti kai kuriuos kenkėjus.
Be to, tirščiai gali padėti sustiprinti mėlyną hortenzijų žiedų spalvą.
Kaip naudoti kavos tirščius hortenzijoms?
Plonu (apie vieno centimetro) sluoksniu pabarstykite tirščius aplink augalo pagrindą.
Juos taip pat galima įmaišyti tiesiai į dirvožemį arba dėti į komposto dėžę, kad dar labiau praturtintumėte dirvą.
Svarbiausia – naudoti saikingai, nes per daug kavos tirščių gali pakenkti.
Dar vienas privalumas – šios trąšos prieinamos nemokamai, tereikia neišmesti kavos tirščių. Tai puikus būdas sumažinti atliekų kiekį ir kartu padaryti savo sodą dar vešlesnį.
Specialistai pastebi, kad tręšiant hortenzijas kavos tirščiais, jos žydi ilgiau, o patys augalai tampa stipresni.
Kavos tirščiai tinka ne visiems augalams
Vis dėlto reikia atsiminti, kad ne visoms gėlėms ar prieskoniniams augalams kavos tirščiai naudingi.
Netinka: levandoms, rozmarinaams, čiobreliams ir daugumai Viduržemio jūros žolelių.
Kai kurios vienmetės gėlės, pavyzdžiui, pelargonijos ir petunijos, taip pat gali prastai augti tręšiamos kavos tirščiais.
Tinka: hortenzijoms, pomidorams (bet tik praskiedus tirščius vandeniu ir naudojant saikingai).
