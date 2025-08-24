Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Panaudojus šį maisto likutį hortenzijos žydės gražiau nei bet kada

2025-08-24 09:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 09:45

Hortenzijos – vienos įspūdingiausių sodo gėlių, garsėjančios savo ryškiais ir dideliais žiedais. Nors daugelis sodininkų naudoja įvairias namines trąšas, viena iš jų gali jus nustebinti savo paprastumu ir veiksmingumu – tai maisto atlieka, kurią daugelis paprasčiausiai išmeta.

Šluotelinė hortenzija (nuotr. iStock)

Hortenzijos – vienos įspūdingiausių sodo gėlių, garsėjančios savo ryškiais ir dideliais žiedais. Nors daugelis sodininkų naudoja įvairias namines trąšas, viena iš jų gali jus nustebinti savo paprastumu ir veiksmingumu – tai maisto atlieka, kurią daugelis paprasčiausiai išmeta.

REKLAMA
0

Vietoj banano žievelių sodininkams siūloma rinktis kitą nemokamą maisto likutį, kuris priverčia hortenzijas žydėti gausiai ir ilgai, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kavos tirščių nauda hortenzijoms

Nors bananų žievelės dažnai minimos kaip puikus natūralus reikalingų maistinių medžiagų šaltinis, sode dažnai geriausiai pasitvirtina kavos tirščiai.

REKLAMA
REKLAMA

Jie veikia kaip lėtai išsiskiriantis trąšų šaltinis, praturtina dirvožemį azotu, padeda išlaikyti drėgmę bei netgi atbaidyti kai kuriuos kenkėjus.

REKLAMA

Be to, tirščiai gali padėti sustiprinti mėlyną hortenzijų žiedų spalvą.

Kaip naudoti kavos tirščius hortenzijoms?

Plonu (apie vieno centimetro) sluoksniu pabarstykite tirščius aplink augalo pagrindą.

Juos taip pat galima įmaišyti tiesiai į dirvožemį arba dėti į komposto dėžę, kad dar labiau praturtintumėte dirvą.

Svarbiausia – naudoti saikingai, nes per daug kavos tirščių gali pakenkti.

Dar vienas privalumas – šios trąšos prieinamos nemokamai, tereikia neišmesti kavos tirščių. Tai puikus būdas sumažinti atliekų kiekį ir kartu padaryti savo sodą dar vešlesnį.

REKLAMA
REKLAMA

Specialistai pastebi, kad tręšiant hortenzijas kavos tirščiais, jos žydi ilgiau, o patys augalai tampa stipresni.

Kavos tirščiai tinka ne visiems augalams

Vis dėlto reikia atsiminti, kad ne visoms gėlėms ar prieskoniniams augalams kavos tirščiai naudingi.

Netinka: levandoms, rozmarinaams, čiobreliams ir daugumai Viduržemio jūros žolelių.

Kai kurios vienmetės gėlės, pavyzdžiui, pelargonijos ir petunijos, taip pat gali prastai augti tręšiamos kavos tirščiais.

Tinka: hortenzijoms, pomidorams (bet tik praskiedus tirščius vandeniu ir naudojant saikingai).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Hortenzijos (nuotr. 123rf.com)
Prieš žiemą padarykite tai hortenzijoms: kitąmet sukraus gausybę žiedų (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų