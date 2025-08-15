Kieme papurkškite burnos skalavimo skysčio: rezultatas nustebins

Tai netikėtas, bet praktiškas patarimas, kaip panaudoti burnos priežiūros priemonę, kuri ne tik efektyviai išvalo kiemo terasą, bet ir atbaido sodo kenkėjus, tokius kaip uodai, šliužai ar tarakonai, rašo thesun.co.uk.
Terasos valymas su burnos skalavimo skysčiu
Terasos lentos dėvisi ir reikalauja reguliaraus valymo. Kai kurie naudoja aukšto slėgio plovimo įrangą, tačiau jos neturintiems yra paprastas sprendimas – „Infinite Paving“ specialistai dalijasi netikėtu „pasidaryk pats“ sprendimu, kaip panaudoti burnos skalavimo skystį.
„Įprastai rekomenduotume naudoti aukšto slėgio plovimo įrangą, tačiau kylant vandens ir elektros kainoms, tai tampa mažai ekonomišku sprendimu“, – paaiškino ekspertai.
Jie pataria naudoti burnos skalavimo skystį kaip efektyvų būdą ne tik nuvalyti terasą, bet ir atbaidyti erzinančius vabzdžius. „Daugelis žmonių mano, kad tai keistas valymo triukas,“ – juokavo specialistai.
Dažnai vabzdžius nuo grindinio atbaido trintis su alkoholiu. Burnos skalavimo skystis taip pat turi alkoholio, todėl yra prieinamas daugelio namuose. Be to, jis nepažeidžia lentų, tačiau veiksmingai saugo nuo uodų, tarakonų ir kitų kenkėjų.
Kaip atlikti? Tiesiog įpilkite burnos skalavimo skysčio į purškimo buteliuką ir apipurkškite terasos paviršių. Šis metodas taip pat naudingas lauko baldų apsaugai nuo bakterijų ir nešvarumų.
Kieme papurkštas burnos skalavimo skystis atbaido kenkėjus
Specialistai rekomenduoja purkšti burnos skalavimo skystį ne tik ant teraų ar vietų, kuriose renkasi sodo kenkėjai, bet ir ant lauko baldų, kurie gali tapti bakterijų bei nešvarumų veisykla.
Vasarą dažnai pasitaiko problemų dėl uodų, musių ir šliužų sode. Paprastas triukas – burnos skalavimo skystis, kurio pakaks papurkšti kieme. Taip pat galite naudoti muilą ir tamprų audinį (pavyzdžiui, pėdkelnes) vabzdžių atbaidymui.
Jei norite vasarą mėgautis švaria ir tvarkinga terasa be didelių išlaidų, šie paprasti patarimai gali tapti tikra pagalba.
