Šliužų ir sraigių sode atsikratykite be jokio vargo: štai ką reikia daryti

Laimei, yra net keturi natūralūs būdai jais atsikratyti. Išnaikinti kenkėjus soduose galima pačiais įvairiausiais būdais, tačiau geriausiai, jeigu tai daroma kuo natūralesniu keliu. Tokių priemonių naudojimas ne tik tausoja aplinką, tačiau neretai būna ir pigiau nei cheminės priemonės.
Geriausiais patarimais kaip naikinti šliužus ir sraiges, dalinosi Louise Findlay-Wilson, sodininkystės ekspertė, rašo express.co.uk.
Moteris nurodė, kad yra keturi pagrindiniai būdai, kurie padės kovoti tiek su sraigėmis, tiek su šliužais.
Tinkamų augalų pasirinkimas
„Pirmiausiai reikėtų pasirinkti tokius augalus, kurie nėra lengvai pažeidžiami. Pavyzdžiui, nors melsvės yra dažnai laikomos tikromis šliužus traukiančiomis gėlėmis, tačiau aš jų savo sode turiu net 17 ir beveik niekada nematau, kad jos būtų apgadintos.
Taip yra todėl, kad esu linkusi rinktis veisles su storesniais lapais. Juos būna daug sunkiau įveikti šliužams ar sraigėms“, – paaiškino Louise.
Kitas labai svarbus aspektas, kuris leis augalams apsisaugoti nuo kenkėjų, yra jų maitinimas naudingomis medžiagomis.
„Kuo sveikesni bus jūsų augalai, tuo jų lapai bus storesni ir stipresni, tad lengviau susidoros su jį puolančių kenkėju“, – pridūrė sodininkystės ekspertė.
Fizinės kliūtys šliužams ir sraigėms
Louise taip pat pataria ir savo sode įrengti aplink augančius augalus fizines kliūtis, kurios užkirs kelią sraigėms ir šliužams.
Ji sakė: „Yra daug dalykų, kuriuos verta išbandyti ir kurie padės suformuoti kliūtį. Pavyzdžiui, tam puikiai tiks susmulkinti kiaušinių lukštai, kruopos ar smėlis, nes visa tai šliužams arba sraigėms neleis šliaužioti.
Panašiai veiks ir mulčias, jeigu jo paliksite gerą sluoksnį, o geriausiai tam tik tiks specializuotas mulčias. Jis dažniausiai yra pagamintas iš šiaudų ir kvepia tarsi mielių ekstraktas.“
Louise perspėjo, kad šis gaminys gali kainuoti daugiau nei kiti panašūs produktai, tačiau, pasak jos, vienos mulčio pakuotės užteks dvejiems metams.
„Nesu tikra ar šliužus ir sraiges atbaido kvapas ar nelygus paviršius, tačiau bet kokiu atveju atrodo, kad tai puikiai veikia. Būtent jį aš naudoju tose lysvėse, kuriose auga daugiau augalų, kuriuos ypatingai mėgsta šie kenkėjai“, – teigė sodininkystės ekspertė.
Panaudokite alų
Kitas natūralus ir pigus produktas, kurį paminėjo Louise, buvo alus. Tačiau svarbu paminėti, kad toks viliojimo alumi metodas yra vertinamas prieštaringai.
Sodininkystės ekspertė sakė: „Daugelis gali manyti, kad alus yra puiki gudrybė, kuri į spąstus privilios šliužus ir sraiges. Labiausiai juos pritraukia būtent alaus skleidžiamas mielių kvapas.
Vis dėlto, nesu tikra, kad tokie spąstai nepritrauks apskritai didžiosios daugumos kenkėjų, kurie ne tik buvo sode, bet ir dėl stipraus kvapo galės atkeliauti iš aplinkui. Bet pabandyti verta – šią gudrybę naudoja daugelis.“
