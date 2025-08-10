Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Patyrusi sodininkė atskleidė, kaip visam laikui atsikratyti šliužų: išbandykite

2025-08-10 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 10:00

Šliužai ne tik apgraužia jūsų augalus – jie taip pat platina grybelines infekcijas, galinčias pražudyti visą sodą. Ypač vasarą šie gleivėti kenkėjai dauginasi itin greitai, kiekvienas iš jų gali padėti net iki 100 kiaušinėlių.

Šliužas

Šliužai ne tik apgraužia jūsų augalus – jie taip pat platina grybelines infekcijas, galinčias pražudyti visą sodą. Ypač vasarą šie gleivėti kenkėjai dauginasi itin greitai, kiekvienas iš jų gali padėti net iki 100 kiaušinėlių.

Tačiau daugelis sodininkų bei daržininkų mano, kad cheminiai preparatai šliužų naikinimui – ne išeitis: jie kenkia ne tik dirvožemiui, bet ir sunaikina naudingus vabzdžius, tokius kaip kamanės, boružės ar drugeliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl sodininkystės ekspertė ir tinklaraščio „Sweet Life and Lemons“  įkūrėja Nuria Corbi pasidalijo efektyviais, ekologiškais būdais, kaip atsikratyti šliužų visam laikui – be jokių toksiškų priemonių.

Patarė, kaip atsikratyti šliužų

Pasak N. Corbi, cheminės priemonės turėtų būti kraštutinis pasirinkimas: „Nesu pesticidų ar bet kokių toksiškų medžiagų gerbėja sode, nebent tai iš tiesų būtina.

Daugeliu atvejų galima rasti nepavojingų alternatyvų, kurios veikia lygiai taip pat.“

Cheminiai nuodai gali užnuodyti dirvožemį, sutrikdyti vietinę ekosistemą ir padaryti daugiau žalos nei naudos. Todėl ji pataria kokias paprastas namines priemones verta išbandyti.

1. Alaus spąstai 

Vienas iš mėgstamiausių jos natūralių metodų – alaus spąstai.

„Esu išbandžiusi šį būdą ir jis labai pasiteisino. Užpildykite nedidelius indelius alumi ir įkaskite juos į žemę taip, kad kraštai būtų viename lygyje su dirvos paviršiumi.

Šliužai pritraukiami alaus kvapo ir įkrenta tiesiai į spąstus“, – pasakojo N. Corbi.

Šliužai negali atsispirti aluje esančioms mielėms, ypač tamsesnių rūšių aluje. Tačiau šis būdas reikalauja šiek tiek priežiūros – spąstus reikia reguliariai išvalyti, tad tai gali nepatikti šiek tiek jautresniems sodininkams.

2. Kiaušinių lukštai – natūrali barikada nuo šliužų

Dar vienas patikrintas metodas – kiaušinių lukštų barjerai aplink augalus. Šis metodas visiškai elementarus. Lukštų aštrūs kraštai neleidžia šliužams lengvai šliaužti ir tampa natūralia apsauga.

„Tai iki šiol geriausiai man pasiteisinęs metodas – kartu su nematodais. Kiekvieną kartą, kai gaminu omletą ar kur kitur naudoju kiaušinius, lukštus džiovinu specialiai tam skirtame indelyje“, – pasakojo N. Corbi.

Kaip naudoti kiaušinių lukštus šliužų atbaidymui:

  • Nuplaukite kiaušinių lukštus;
  • Išdžiovinkite juos;
  • Susmulkinkite – maisto smulkintuvu arba susidėkite į maišelį ir sutrinkite kočėlu;
  • Paberkite smulkintų kiaušinių lukštų aplink augalus.

Be to, šliužus atbaidantys lukštai veikia ir kaip natūralus kalcio šaltinis augalams – dviguba nauda jūsų sodui.

