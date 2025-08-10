Patyrusi sodininkė atskleidė, kaip visam laikui atsikratyti šliužų: išbandykite

Tačiau daugelis sodininkų bei daržininkų mano, kad cheminiai preparatai šliužų naikinimui – ne išeitis: jie kenkia ne tik dirvožemiui, bet ir sunaikina naudingus vabzdžius, tokius kaip kamanės, boružės ar drugeliai.
Todėl sodininkystės ekspertė ir tinklaraščio „Sweet Life and Lemons“ įkūrėja Nuria Corbi pasidalijo efektyviais, ekologiškais būdais, kaip atsikratyti šliužų visam laikui – be jokių toksiškų priemonių.
Patarė, kaip atsikratyti šliužų
Pasak N. Corbi, cheminės priemonės turėtų būti kraštutinis pasirinkimas: „Nesu pesticidų ar bet kokių toksiškų medžiagų gerbėja sode, nebent tai iš tiesų būtina.
Daugeliu atvejų galima rasti nepavojingų alternatyvų, kurios veikia lygiai taip pat.“
Cheminiai nuodai gali užnuodyti dirvožemį, sutrikdyti vietinę ekosistemą ir padaryti daugiau žalos nei naudos. Todėl ji pataria kokias paprastas namines priemones verta išbandyti.
1. Alaus spąstai
Vienas iš mėgstamiausių jos natūralių metodų – alaus spąstai.
„Esu išbandžiusi šį būdą ir jis labai pasiteisino. Užpildykite nedidelius indelius alumi ir įkaskite juos į žemę taip, kad kraštai būtų viename lygyje su dirvos paviršiumi.
Šliužai pritraukiami alaus kvapo ir įkrenta tiesiai į spąstus“, – pasakojo N. Corbi.
Šliužai negali atsispirti aluje esančioms mielėms, ypač tamsesnių rūšių aluje. Tačiau šis būdas reikalauja šiek tiek priežiūros – spąstus reikia reguliariai išvalyti, tad tai gali nepatikti šiek tiek jautresniems sodininkams.
2. Kiaušinių lukštai – natūrali barikada nuo šliužų
Dar vienas patikrintas metodas – kiaušinių lukštų barjerai aplink augalus. Šis metodas visiškai elementarus. Lukštų aštrūs kraštai neleidžia šliužams lengvai šliaužti ir tampa natūralia apsauga.
„Tai iki šiol geriausiai man pasiteisinęs metodas – kartu su nematodais. Kiekvieną kartą, kai gaminu omletą ar kur kitur naudoju kiaušinius, lukštus džiovinu specialiai tam skirtame indelyje“, – pasakojo N. Corbi.
Kaip naudoti kiaušinių lukštus šliužų atbaidymui:
- Nuplaukite kiaušinių lukštus;
- Išdžiovinkite juos;
- Susmulkinkite – maisto smulkintuvu arba susidėkite į maišelį ir sutrinkite kočėlu;
- Paberkite smulkintų kiaušinių lukštų aplink augalus.
Be to, šliužus atbaidantys lukštai veikia ir kaip natūralus kalcio šaltinis augalams – dviguba nauda jūsų sodui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!