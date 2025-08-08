Pamatę šį augalą sode išraukite su šaknimis: įspėja visus

Sosnovskio barščiai – invazinių augalų rūšis, kurį palietus ir ant odos patekus augalo sulčių galima susidurti su nudegimais. Kol Sosnovskio barščiai nedideli, gyventojai raginami juos naikinti.
Kaip naikinti Sosnovskio barščius?
Anksčiau socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos ministerija su gyventojais dalijosi patarimu naikinti Sosnovskio barščius savo valdose tam, kad būtų išvengta invazinės rūšies plitimo ir nudegimų.
„Idėja savaitgaliui: iškask savo kieme SOSnovskio barštį.
Dabar pats laikas eiti į kovą su šiuo invaziniu augalu: kol jis dar mažas, nesiekia 30 cm, augalą iškasti gerokai lengviau.
Keli priminimai: svarbu šaknį iškasti kuo giliau – jei paliksime per aukštai, augalas gali vėl suvešėti. Taip pat primename, kad naikinant Sosnovskio barštį reikia dėvėti drabužius ilgomis rankovėmis, kelnėmis dengiančiomis kojas bei uždara avalyne, būtina mūvėti ir gumines pirštines. Taip išvengsite augalo sulčių, kurios patekusios ant odos sukelia nudegimus.
Daugiau sužinoti apie šią ir kitas invazines rūšis Lietuvoje galima apsilankius #INVA Invazinių rūšių informacinės sistemos puslapyje. Čia rasite informacijos apie rūšių paplitimą, kaip jas atpažinti, ir galėsite pranešti apie pastebėtus individus užpildant stebėjimo anketą“, – buvo rašoma įraše.
Ką daryti po sąlyčio su Sosnovskio barščiu?
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie Sosnovskio barščius yra pasakojusi „Eurovaistinės“ vaistininkė Rasa Dikčiuvienė.
Vaistininkė R. Dikčiuvienė primena, kad po sąlyčio su Sosnovskio barščiu prie augalo prisilietusią kūno dalį reikia nuplauti su muilu po tekančiu vandeniu. Nuplautą vietą vėliau švelniai, atsargiai nušluostykite rankšluosčiu.
„Tuomet naudokite pantenolio putas ar tepalus, kurie savo sudėtyje turi pantenolio, taip pat tokius nudegimus galima tepti alavijo geliais“, – kaip gydyti nudegimus patarė pašnekovė.
Gyjant žaizdoms, rekomenduojama vengti buvimo tiesioginėje saulės šviesoje, nes saulė gali paskatinti uždegimus, taip pat prailginti žaizdų gijimo laiką bei iššaukti dar daugiau pigmentinių dėmių, kurios primins apie nudegimą.
Pašnekovė pažymėjo, kad dažnai suaugusiems asmenimis, nudegusiems nuo sąlyčio su šiuo augalu, neprireikia apsilankymo pas medikus. Vis dėlto, pasirodyti specialistui suaugusiesiems reikėtų tada, jei nudegintas odos plotas yra didelis arba nudegimai itin skausmingi.
Tačiau tais atvejais, kai nudegimus patiria maži vaikai, į medikus reikia kreiptis nedelsiant.
„Jeigu nuo Sosnovskio barščio nudegė vaikas iki 7 metų, nedelskite ir iš karto vykite pas medikus. Mažų vaikų oda yra daug jautresnė, plonesnė ir skvarbesnė, todėl gali prireikti gydytojo skirto gydymo“, – primena R. Dikčiuvienė.
