  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pilve augantį masyvų auglį Pranciškui išdavė vos 1 simptomas: medikai pašalino 15 litrų drebučių

2025-08-07 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 09:50

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) atlikta reta ir sudėtinga operacija – 88 metų pacientui iš pilvo ertmės pašalintas 15 litrų drebučių konsistencijos auglys. Tai vienas iš netipinių klinikinių atvejų, kai neįprastos kilmės navikas sukėlė žarnyno nepraeinamumą ir kitų sisteminių sutrikimų.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) atlikta reta ir sudėtinga operacija – 88 metų pacientui iš pilvo ertmės pašalintas 15 litrų drebučių konsistencijos auglys. Tai vienas iš netipinių klinikinių atvejų, kai neįprastos kilmės navikas sukėlė žarnyno nepraeinamumą ir kitų sisteminių sutrikimų.

2

Po profesionaliai atliktos operacijos, paciento būklė ženkliai pagerėjo, rašoma Klaipėdos universiteto ligoninės pranešime.

Išdavė sutrikęs tuštinimasis

Pacientas Pranciškus iš Mažeikių kentė stiprius pilvo skausmus, kurį laiką jam buvo sutrikęs tuštinimasis, pilvas kasdien vis didėjo. Po išsamių tyrimų nustatyta žarnyno nepraeinamumo diagnozė.

Atlikus kompiuterinę tomografiją paaiškėjo, kad pilvo ertmėje susiformavęs masyvus auglys, spaudžiantis skrandį, žarnas ir kitus vidaus organus.

„Nesupratau, kas darosi su mano kūnu. Sutriko valgymas, tuštinimasis, pradėjau dusti. Kai varginantys simptomai tapo nebepakeliami, kreipiausi į medikus.

Džiaugiuosi, kad priėmiau sprendimą operuotis. Jau pirmąją savaitę po operacijos manęs nebekamuoja skausmai, vėl galiu valgyti, laisvai kvėpuoti“, – dalijosi pacientas.

Operacija – vienintelė išeitis

Pasak operaciją atlikusio KUL pilvo chirurgo dr. Vitalijaus Eismonto, šis klinikinis atvejis išsiskyrė naviko dydžiu.

„Tai reta situacija, kai eidamas į operacinę nežinai, kaip viskas baigsis. Auglys buvo didžiulis, iš išorės jį supo apvalkalas, o viduje – 15 litrų drebučių.

Įdomu tai, kad jis neperaugo vidaus organų, o juos nustūmė savo dydžiu ir suspaudė žarnyną. Šiuo atveju navikas buvo stipriai prikibęs prie šlapimo pūslės, todėl teko pašalinti jos dalį.

Išsaugojome virškinamojo trakto vientisumą, išvengiant komplikacijų. Džiaugiamės, kad pavyko sėkmingai atlikti operaciją ir pagerinti paciento gyvenimo kokybę“, – pasakojo gydytojas.

Chirurgo teigimu, jei navikas būtų išplitęs į žarnyną ar skrandį, komplikacijų rizika būtų ženkliai išaugusi. Tokiu atveju būtų prireikę pašalinti dalį žarnyno ir atlikti sudėtingas jungiamąsias rekonstrukcijas.

Auglys – retos kilmės

Operacijos metu pašalinti naviko audiniai buvo ištirti KUL Patologijos centro laboratorijoje. Nustatyta reta diagnozė – pilvaplėvės pseudomiksoma.

„Šiai patologijai būdingas mucino – gleivių ar želė pavidalo medžiagos – kaupimasis pilvo ertmėje“, – paaiškino gydytojas patologas Petras Gedminas.

Pasak V. Eismonto, šis atvejis vienas iš pavyzdžių, kaip kompleksiška medicininė pagalba, laiku priimti sprendimai ir aukštos kvalifikacijos specialistų darbas gali ženkliai pakeisti paciento gyvenimo kokybę.

KUL – didžiausias aukščiausio lygio medicinos centras Vakarų Lietuvoje, kuriame sprendžiami sudėtingiausi klinikiniai atvejai.

Čia teikiama visapusiška, kompleksinė pagalba – nuo išsamios diagnostikos iki pooperacinio gydymo ir reabilitacijos.

Šaltinis: Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL), informaciją parengė KUL Komunikacijos tarnyba

