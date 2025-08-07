Į konteinerius Lietuvoje jokiu būdu nemeskite to: kiti net nežino, kad negalima

Šių darbų metu namų ūkiuose susidaro nemažas kiekis žaliųjų atliekų, kurias, kaip primena VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – ŠRATC) specialistai, būtina tvarkyti atsakingai.
Kritę vaisiai, žolė ir šakos – tai ne šiukšlės, o rūšiuotinos atliekos
Dažniausiai rugpjūčio mėnesį žaliosios atliekos susidaro renkant sodų derlių – sunokę obuoliai, kriaušės ar slyvos krinta ant žemės, o krituoliai dažnai nebetinka vartoti. Tuo metu prižiūrimos vejos, o lietingi orai skatina spartų augalų atsinaujinimą.
Rugpjūtį taip pat dažnai genimos gyvatvorės, dekoratyviniai krūmai ir kiti sodo augalai, o genėjimo ir pjovimo likučiai tampa papildomu žaliųjų atliekų šaltiniu.
Netinkamas tvarkymas – žala aplinkai ir bendruomenei
Svarbu žinoti, kad žaliosios atliekos – pavyzdžiui, nupjauta žolė, vaisių krituoliai ar smulkios šakos – negali būti metamos į mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius. Tokie veiksmai ne tik apsunkina atliekų perdirbimą, bet ir kenkia aplinkai.
Dar blogesnis pasirinkimas – žaliąsias atliekas išpilti pamiškėse ar laukuose, kur jos teršia gamtą, pritraukia laukinius gyvūnus, o estetinė tarša tampa viso bendruomeninio kraštovaizdžio problema.
Žolės deginimas – nevaldomas pavojus ir teisinis pažeidimas
Ypač svarbu prisiminti, kad žolės ir kitų augalinių liekanų deginimas sukelia didelę žalą gamtai – ugnis sunaikina dirvožemio paviršinį sluoksnį, žūsta vabzdžiai, smulkūs gyvūnai, paukščiai ir jų perimvietės.
Be to, žolės deginimas yra teisės aktais draudžiamas, ypač miškuose, durpingose vietose, pelkėse ir arčiau kaip 50 metrų nuo tokių teritorijų, taip pat miestų ir miestelių teritorijose, išskyrus specialiai tam įrengtas laužavietes. Draudimų nesilaikymas kelia pavojų gamtai, žmonių turtui bei sveikatai ir užtraukia administracinę atsakomybę.
Žaliąsias atliekas priima kompostavimo aikštelės
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje gyventojai per metus gali nemokamai priduoti iki 0,5 m³ žaliųjų atliekų.
Atvežus atliekas, jos pasveriamos kartu su transporto priemone, o aikštelės darbuotojas nurodo, kurioje vietoje jas iškrauti. Atliekas iškrauna pats atliekų turėtojas, o išvykstant transporto priemonė dar kartą pasveriama.
Vis tik geriausias, patogiausias ir nieko nekainuojantis būdas – žaliąsias atliekas kompostuoti savo namų valdoje.
Rūšiuoti verta – žaliosios atliekos gali tapti naudingomis
ŠRATC centras kviečia gyventojus po darbų gamtoje elgtis atsakingai ir pasirūpinti tinkamu žaliųjų atliekų sutvarkymu. Tvarkingai rūšiuojamos ir perdirbamos žaliosios atliekos vėliau virsta kompostu – vertinga medžiaga, grįžtančia į dirvožemį.
Tuo tarpu netinkamai išmestos atliekos tampa ne tik aplinkos tarša, bet ir papildoma finansine našta visai atliekų tvarkymo sistemai.
Šaltinis: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
