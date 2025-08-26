Lina kasdien skus bulves po 8 valandas: atskleidė to priežastį

Per 56 valandas planuojama nuskusti apie 500 kilogramų bulvių, kurios po performanso bus padovanotos aplinkiniams senelių namams ir labdaros valgykloms. Iš šio pasikartojančio, tradiciškai moteriai priskiriamo veiksmo ims formuotis nesibaigianti pasaka apie moters gyvenimą, jos vaidmenis ir išgyvenimus šiuolaikinėje visuomenėje.
„Tai ne tik performansas – tai mąstymo atspindys. Vaidmenų, kuriuos privalome atlikti, yra tiek daug, kad kartais pamirštame, kiek mūsų pačių lieka po visų „turi“ ir „privalai“. Šis lėtas, monotoniškas bulvių skutimo ritmas leidžia pamatyti, kaip kasdieniai veiksmai užauga iki viso gyvenimo istorijos.
Tai būdas kalbėti apie darbą, kuris dažnai laikomas savaime suprantamu, bet iš tiesų formuoja mūsų tapatybę. Noriu, kad žiūrovas pamatytų save šiame veiksme, atpažintų patirtis, kurias galbūt slepia, ir suprastų, jog už paprastų gestų slypi sudėtingos istorijos“, – sako performanso autorė Lina Inga Stankaitytė.
Lina Inga Stankaitytė – talentinga Lietuvos aktorė, performansų kūrėja, teatro sielos puoselėtoja ir lietuvių kalbos dėstytoja, žinoma dėl savo kūrybinio universalumo ir inovatyvių projektų. Lietuvių filologija, vaidybos bakalauras (kurso vadovas prof. J. Vaitkus), lyginamosios lietuvių filologijos magistras, sisteminės psichoterapijos praktika.
Profesinė patirtis: aktoriniai darbai Vilniaus senajame teatre, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, režisieriaus asistentė, dainų švenčių režisieriaus asistentė. Režisierės darbuose ryškinami egzistenciniai ir socialiniai klausimai turi stiprų emocinį ir intelektinį užtaisą, yra paveikūs ir provokatyvūs. Ingos gebėjimas derinti meninę veiklą ir edukacines programas padeda ugdyti naują kūrybingų ir sąmoningų žmonių kartą.
Performansas kaip kvietimas kalbėtis
„Bulvė“ yra atvira erdvė diskusijai ir dalyvavimui. Menininkė kviečia ne tik stebėti, bet ir dalintis šio performanso žinia savo aplinkoje, kalbėti jo kontekste apie lyčių vaidmenis, socialinį spaudimą, nematomą darbą ir kūrybos laisvę.
„Kiekvienas gali prisidėti savo buvimu, pasidalijimu mintimis, skaitymu, muzika ar pokalbiu, taip tapdamas gyva kūrybinio proceso dalimi. Atviras kalbėjimas inicijuoja veikti, todėl vieša nuomonė apie šį performansą suteikia drąsos tam, kas įprasta keistis“, – kviečia I. Stankaitytė.
Menininkę viso performanso metu lydės mados dizainerė, kostiumų dailininkė ir meno projektų kuratorė Diana Sofija Kuzmickaitė.
Ji pasirūpins vizualiniu performanso nuoseklumu, užtikrins, kad kiekviena diena turėtų savitą, bet bendrą visumą kuriantį vaizdinį, ves edukacijas ir diskusijas su mokiniais apie kūno ir tapatybės suvokimą, mados ir sveikatos santykį, skatins atvirą bendravimą tarp kūrėjų ir bendruomenės.
„Man svarbu, kad performansas išliktų performanso ribose ir nevirstų teatrališku pasakojimu, kuriame kiekviena detalė būtų numatyta iš anksto. Mano tikslas – sukūrus performanso vizualumą eigoje tik išlaikyti tęstinumą, bet nekurti kasdien naujų personažų, kad procesas išliktų gyvas ir autentiškas“, – teigia Diana Sofija Kuzmickaitė.
Į edukacinius užsiėmimus, rengiamus performanso kontekste, LNM kviečia atvykti vyresniųjų klasių moksleivius – tiek Signatarų namuose Vilniuje, kur bus galima stebėti tiesioginę transliaciją, tiek Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje, kur ir vyks performansas. Tai galimybė moksleiviams susitikti su kūrėjomis, dalyvauti diskusijose ir iš arčiau pažinti performanso temą, atrasti jame sau svarbius klausimus, o gal – ir atsakymus.
Pasak LNM generalinės direktorės Rūtos Kačkutės, šis meninis projektas organiškai įsilieja į muziejaus darbą kalbant apie moterų istoriją ir jos įvairovę:
„Per pastaruosius metus muziejus pristatė ne vieną parodą, renginį ar edukacinę programą, skirtą moterų patirčiai įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais – nuo didikių ir karalaičių gyvenimų iki XX a. politinių ir kultūrinių veikėjų istorijų. „Bulvė“ pratęsia šią liniją, tačiau pasirenka visiškai kitą formą – gyvą, kūnu išgyvenamą pasakojimą apie moters vaidmenis, jų kaitą ir išliekantį simbolinį krūvį. Džiaugiuosi, kad šiandien moterys nebėra tik „bulvių skutėjos“ – jos yra aktyvios visuomenės, verslo, kultūros veikėjos, kuriančios, inicijuojančios pokyčius ir drąsiai kalbančios apie savo patirtis. Tai ne tik meninė patirtis, bet ir kultūrinis veiksmas, kviečiantis regiono bendruomenę bei visos šalies žiūrovus diskutuoti apie tai, kas dažnai lieka šešėlyje“.
Performansą gyvai bus galima stebėti 2025 m. rugsėjo 8–14 d., kiekvieną dieną 10–20 val. (pertrauka 14-16 val.) Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje. Tiesioginė performanso transliacija bus rodoma Signatarų namų ekspozicijoje Vilniuje bei LNM „YouTube“ kanale. Performansas atviras ir nemokamas visiems.
