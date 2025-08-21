Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Padarykite tai sodindami braškes: rezultatas nustebins

2025-08-21 07:45 / šaltinis: valstietis.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt aut.
2025-08-21 07:45

Rudeninis braškių sodinimas rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais suteikia augalams pakankamai laiko iki žiemos išauginti stiprią šaknų sistemą. Tačiau sėkmė tiesiogiai priklauso nuo laiku paruoštos lysvės. 

Braškių sodinimas (nuotr. 123rf.com)

Dirvą reikia paruošti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sodinimo. Negalima sodinti braškių į ką tik iškastą žemę – šaknys gali apsinuoginti ir užšalti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip paruošti idealią lysvę

1. Vietos pasirinkimas ir valymas (pirmoji rugpjūčio pusė)

Pasirinkite saulėtą, gerai nusausintą sklypą be vandens užsistovėjimo. Pašalinkite visas piktžoles, akmenis ir šakniastiebius.

Nesodinkite braškių po bulvinių šeimos daržovėmis (pomidorais, bulvėmis, paprikomis) – tai padidina ligų riziką. Geriausi pirmtakai – agurkai, kopūstai, ankštiniai.

2. Trąšų įterpimas ir perkasimas (rugpjūčio vidurys)

Į kiekvieną kvadratinį metrą įterpkite:

  • 5–6 kg supuvusio mėšlo arba komposto – purumui ir maistinėms medžiagoms;
  • 100–150 g medžio pelenų – kalio šaltinis, kuris daro uogas saldžias;
  • 40–50 g superfosfato – šaknų sistemos vystymuisi.

Perkasite žemę iki kastuvo gylio (20–25 cm), kruopščiai išsklaidydami grumulus.

3. Išlyginimas ir sutankinimas (antroji rugpjūčio pusė)

Išlyginkite dirvą grėbliu, pašalinkite iškilimus ir įdubimus. Tada sutankinkite dirvą lengvu volu arba lenta.

Kaip įspėja ekspertė: „Sodinimas nelygaus paviršiaus sukelia sodinių retėjimą“. Sutankinimas apsaugo augalus nuo įgriuvimo ir užtikrina tvirtą šaknų kontaktą su žeme.

4. Dirvos poilsis (iki rugsėjo 10 d.)

Palaistykite lysvę ir uždenkite juodu spanbondu. Tai išsaugos drėgmę, slopins piktžolių augimą ir duos dirvai laiko nusėsti. Per mėnesį iki sodinimo žemė taps puri, bet ne biri – ideali sodinukams įsišaknyti.

Ekspertų patarimai: niuansai

Ekspertė primena: „Lysvę ruošiame iš anksto, įterpiame supuvusį mėšlą arba pelenus. Po sodinimo braškės būtinai laistomos“.

Atkreipkite dėmesį:

  • Nenaudokite šviežio mėšlo – jis sudegins šaknis. Tik supuvusį (2–3 metų brandos).
  • Sunkioje molingoje dirvoje įmaišykite kibirą stambaus smėlio į kvadratinį metrą.
  • Smėlingose dirvose – 5 kg durpių, kad išlaikytų drėgmę ir maistines medžiagas.
  • Patikrinkite rūgštingumą: braškės mėgsta pH 5,5–6,5. Esant padidintam rūgštingumui, įmaišykite 400–500 g dolomito miltų į 1 m².

 

