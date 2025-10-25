Mokytojai pakraupę – naujuose vadovėliuose randa begalę klaidų: „Kažkokia tragedija“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Su įvairių mokyklų mokiniais dirbantis ir mokytojus konsultuojantis matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta kurį laiką girdėjo skundus dėl „Šviesos“ išleisto matematikos vadovėlio vienuoliktai klasei. Nusprendė pats patikrinti, ar jis tikrai toks prastas, kaip sako juo besinaudojantys.
„Perskaičiau vieną temą, tai būtų apie 30 puslapių tos temos dėstymo, na ir ten yra kažkokia tragedija, uždaviniai neapgalvoti, klaidingi, atsakymai nelogiški, svoris matuojamas litrais, nulis – natūralusis skaičius“, – pasakoja matematikos mokytojas D. Dzindzalieta.
D. Dzindzalieta pateikia konkretų pavyzdį, kurį, kaip sako mokytojas, kolegos matematikai supras.
„Yra aprašyta, kas yra santykinė paklaida, yra neteisingai pateikta formulė ir visame skyriuje sprendžia su ta neteisinga formule. Ten reikėjo dalinti iš tikrosios reikšmės, o padalino iš artinio, jei kas, specialistai žino“, – sako mokytojas.
Faktinės klaidos ir ne visa reikalinga medžiaga
Apie klaidas vadovėlyje paviešinus socialiniuose tinkluose, pasipylė komentarai apie prastą naujų vadovėlių kokybę. Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius rado faktinę klaidą vos atsivertęs istorijos vadovėlį – neteisinga Paryžiaus taikos konferencijos pabaigos data.
„Rašo, darbą ji baigė 1919 metais, birželio 28 dieną. Absoliuti nesąmonė. Paryžiaus taikos konferenciją darbą baigė 1920 metais“, – sako S. Jurkevičius.
Vadovėliais skundžiasi ir lietuvių kalbos mokytojai.
„Apie probleminio rašinio rašymo reikalavimus, apie tai, kaip ruošti kalbėjimo daliai, apie tai, kaip rašyti interpretacijas – juose praktiškai nėra nieko. Vadinasi, dalies medžiagos juose tiesiog nėra“, – pasakoja lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė.
Klaidas vadovėliuose reikia taisyti mokytojams, tai ryja jų laiką – tenka pertikrinti ir datas, ir uždavinius.
„Kai ta klaida kiekviena po kiekvienos ir tai trukdo ugdymo procesui, negali užduoti namų darbų, negali per pamokas natūraliai spręsti, turi jau prieš tai visus uždavinius praspręsti“, – teigiai D. Dzindzalieta.
Atsakomybę permeta kitiems
Minėtą matematikos vadovėlį išleido leidykla „Šviesa“. Nors internetas ūžia aptarinėdamas klaidas, leidėjai jų sako neregėję.
„Aš negaliu jų patvirtinti, nei paneigti, nes mes jų nematėme. Gavę sąrašą su pastebėjimais tikrai analizuotume“, – teigia leidyklos „Šviesa“ Turinio grupės vadovė Jūratė Mikulevičiūtė.
TV3 Žinių žurnalistai pabandė susisiekti su vadovėlio autoriais – atsiliepusieji kalbėti nepanoro. Jei autoriai padaro klaidų, jas išgraibyti turėtų recenzentai.
„Esu recenzavęs ir dirbęs prie vadovėlių, tokio atsainumo rengiant – iš tiesų netikėta tai pamatyti“, – sako Vilniaus licėjaus direktorius.
Vienuoliktokų matematikos vadovėlį recenzavo trys matematikai. Vienas iš jų – matematikos ekspertas Leonas Norvaišas.
„Klaidų liko, gali būti tokie dalykai, nes klaidos natūralus kiekvieno darbo rezultatas. Recenzento darbas perskaityti ir parašyti savo pastabas. O kaip į tas pastabas po to reaguojama, jau yra ne recenzento valioje ir galioje“, – teigia L. Norvaišas.
Anot recenzentų, leidyklos laiko tikrinimui duodavo per mažai.
„Duodavo vienam skyriui savaitgalį. 30 puslapių perskaityti ir pateikti pastabas. Nors jie pateikdavo pastabas, ne į visas atsižvelgdavo“, – tikina D. Dzindzalieta.
Leidyklos pripažįsta, kad skubėjo leisti vadovėlius pagal atnaujintas programas. Už vadovėlius su klaidomis atsakomybės švietimo ministrė prisiimti nelinkusi. Pasirodo, niekas iš valdžios už juos neatsako:
„Už vadovėlių leidybą, recenzavimą ir rašymą yra atsakingos leidyklos, dėl klaidų vadovėliuose taip pat jos yra atsakingos“, – komentuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Anot Švietimo ministerijos, mokytojai apie klaidas turėtų pranešti ministerijai, Švietimo agentūrai arba leidyklai, kuri jas turi ištaisyti.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.