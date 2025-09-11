Jurginus išlaikykite per žiemą: štai ką reikia daryti

Tačiau ruduo anaiptol nereiškia, kad sodai ir gėlynai praranda gyvybingumą. Priešingai – būtent šiuo metų laiku sužydi daugybė gėlių, suteikiančių spalvų bei šviesos niūrėjantiems vakarams.
Rudens gėlių žavesys
Lietuvoje rudenį žydinčios gėlės yra ypatingos ne tik savo grožiu, bet ir simbolika. Jos primena apie ciklišką gamtos ritmą, parodo, kad net ir artėjant žiemai augalai gali spinduliuoti gyvybingumą.
Daugelis tokių augalų yra ne tik dekoratyviniai – jie reikalauja išskirtinės priežiūros: tinkamos vietos, apsaugos nuo šalčio, kruopštaus dauginimo. Todėl kiekvienas, kuris nori džiaugtis rudenį žydinčiomis gėlėmis savo sode, turi šiek tiek pasidomėti jų biologiniais poreikiais, pasirinkti tinkamas veisles ir paruošti augalus atšiauriems Lietuvos žiemos orams.
Ruduo – pereinamasis metų laikas, kai sodininkai dažnai nusiteikia ramybei, o gėlynai, regis, pamažu ruošiasi žiemos poilsiui. Vis dėlto būtent rudenį žydinčios gėlės suteikia ypatingo grožio, nes jos kontrastuoja su vis labiau blėstančia gamta. Kai dauguma vasarinių gėlių jau nuvysta, rudens žiedai tampa tikrais sodų karaliais. Jų spalvos dažnai būna sodresnės, tvirtesnės, o žiedai ilgiau laikosi net vėsesnėmis dienomis.
Rudens gėlės atlieka dar vieną svarbią funkciją – jos pritraukia paskutinius vėlyvus vabzdžius, pavyzdžiui, bites ar drugelius, kurie renka nektarą prieš prasidedant šalčiams. Todėl sodas, kuriame gausu rudenį žydinčių augalų, tampa ne tik grožio šaltiniu, bet ir biologinės įvairovės prieglobsčiu.
Astrai – rudens žvaigždės
Viena ryškiausių rudens gėlių grupių – astrai. Jie ne veltui vadinami rudens žvaigždėmis, nes jų žiedai tikrai primena spinduliuojančią žvaigždę. Astras Lietuvoje vertina tiek patyrę sodininkai, tiek pradedantieji gėlininkai, nes šios gėlės gana atsparios, nereikalauja ypatingos priežiūros ir gausiai žydi net rudens darganų fone.
Astrai Lietuvoje pradeda žydėti rugpjūčio pabaigoje, o savo tikrąjį grožį atskleidžia rugsėjį ir spalį. Jei ruduo būna švelnesnis, kai kurios veislės žydi net iki pirmųjų stipresnių šalnų. Tai reiškia, kad sodas gali išlikti spalvingas iki pat lapkričio pradžios.
Lietuvoje ypač populiarios daugiametės rūšinės formos: „Aster novi-belgii“ ir „Aster novae-angliae“. Pastarosios, dar vadinamos Naujosios Anglijos astrais, pasižymi ypatingu atsparumu šalčiui bei ilgesniu žydėjimo laikotarpiu. Taip pat mėgstami nykštukiniai astrai, kurie tinka auginti ne tik gėlynuose, bet ir vazonuose ant terasų ar balkonų.
Veislių įvairovė didžiulė – nuo baltų, rausvų, violetinių iki sodriai mėlynų ar net dviejų spalvų žiedų. „Alma Pötschke“ veislė garsėja ryškiai rožiniais žiedais, „Purple Dome“ – purpurine spalva ir kompaktiška forma, o „White Ladies“ suteikia subtilumo dėl švelniai baltų žiedų.
Astrai dažniausiai dauginami kerelio dalijimu pavasarį arba rudenį. Tai paprasčiausias būdas užtikrinti, kad augalai atsinaujintų ir išliktų vešlūs. Sėklomis astrai dauginami rečiau, nes tai ilgesnis procesas ir ne visada garantuoja veislės savybių išlaikymą.
Norint, kad astrai gausiai žydėtų, reikia parinkti saulėtą vietą ir vidutiniškai derlingą dirvožemį. Per daug šešėlio ar pernelyg šlapia žemė gali lemti silpnesnį žydėjimą bei ligų plitimą.
Dauguma daugiamečių astrų gerai ištveria lietuviškas žiemas, ypač jei jos sniegingos. Vis dėlto rekomenduojama prieš žiemą nudžiūvusius stiebus nukirpti, o kerą pamulčiuoti durpėmis ar kompostu. Tai ne tik apsaugos šaknis nuo šalčio, bet ir pagerins dirvos struktūrą.
Chrizantemos – rudens karalienės
Kita neatsiejama rudens gėlių grupė – chrizantemos. Jos neretai vadinamos rudens karalienėmis, nes būtent spalį ir lapkritį užvaldo tiek sodus, tiek prekybos centrų lentynas.
Lietuvoje chrizantemos turi ir gilią kultūrinę prasmę – jos dažnai siejamos su Vėlinių laikotarpiu, kai žmonės puošia kapus šiomis gėlėmis.
Chrizantemos pradeda žydėti rugsėjį, o pagrindinis jų grožis išryškėja spalio mėnesį. Jei ruduo palankus, jos žydi iki lapkričio vidurio.
Lietuvos klimato sąlygomis labiausiai pasiteisina smulkiažiedės daugiametės chrizantemos. Jos atsparesnės šalčiui nei didžiažiedės, kurias dažniausiai matome parduotuvėse. Iš smulkiažiedžių populiarios veislės „Multiflora“, kurios formuoja kompaktiškus, gausiai žydinčius krūmelius.
Chrizantemos dažniausiai dauginamos auginiais, kurie pjaunami pavasarį arba vasaros pradžioje. Tai patikimiausias būdas užtikrinti veislės išsaugojimą. Galima dauginti ir kerelio dalijimu, nors šis metodas kiek mažiau paplitęs.
Chrizantemos nėra visiškai atsparios mūsų šalnoms. Kad jos sėkmingai peržiemotų, rudenį prieš šalnas augalus reikia nukirpti, o šaknis pamulčiuoti storu lapų, šiaudų arba durpių sluoksniu. Kai kurie sodininkai chrizantemas išsikasa ir laiko vėsiose patalpose – rūsio ar garažo vazonuose. Tai ypač aktualu retesnėms, jautresnėms veislėms.
Jurginai – spalvų gigantai
Jurginai atkeliavo iš Pietų Amerikos kalnų, tačiau mūsų soduose prigijo taip, kad šiandien sunku įsivaizduoti rudeninį gėlyną be jurginų. Nors žydėjimą jurginai pradeda dar vasarą, būtent rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalio pradžia tampa tikru jų spindesio laiku.
Kai vasaros karščiai atslūgsta, o vėsūs orai suteikia daugiau gaivos, jurginai sužydi dar intensyviau, išryškindami visą spalvų spektrą.
Lietuvoje jurginai pradeda skleisti žiedus liepos pabaigoje, tačiau jų žydėjimo pikas sutampa su rugsėjo mėnesiu. Vėsūs vakarai ir gausesnės rudens rasos jurginams tik į naudą – jų žiedai tampa tvirtesni, spalvos sodresnės. Vis dėlto pirmosios stipresnės šalnos gali greitai pabaigti jų grožį, todėl sodininkai dažnai stengiasi kuo ilgiau išsaugoti šių gėlių spindesį dengdami jas nuo naktinių šalnų.
Jurginų veislių įvairovė yra pribloškianti – nuo smulkių dekoratyvinių iki milžiniškų, kurių žiedai gali siekti net 25–30 cm skersmens. Lietuvos sąlygoms labiausiai tinka vidutinio dydžio dekoratyviniai jurginai bei pomponinės veislės. Pastarosios pasižymi ilgesniu žydėjimo laikotarpiu ir tvirtesniais žiedais, kurie nebijo lietingų rudens orų.
Populiarios veislės: „Bishop of Llandaff“, išsiskirianti raudonais žiedais ir tamsiais lapais; „Cafe au Lait“, garsėjanti įspūdingais kreminės spalvos žiedais; pomponiniai jurginai „Franz Kafka“ ar „Sunny Boy“, kurie labai patinka floristikos mėgėjams.
Jurginai Lietuvoje dauginami gumbais. Pavasarį, kai praeina šalnų pavojus, gumbai sodinami į dirvą. Jie gali būti dalijami taip, kad kiekviena dalis turėtų bent vieną akelę. Tai leidžia gauti naujų augalų ir atjauninti seną kerą.
Dirva jurginams turi būti derlinga, puri, praturtinta kompostu. Kadangi šie augalai yra gana aukšti, dažnai reikia pasirūpinti atramomis – stiebai, apkrauti sunkiais žiedais, lengvai lūžta.
Didžiausias iššūkis jurginų augintojams Lietuvoje – jų peržiemojimas. Šie augalai nėra atsparūs šalčiui, todėl gumbus būtina iškasti prieš pirmąsias stipresnes šalnas.
Jie džiovinami, vėliau laikomi vėsiose, bet neperšąlančiose patalpose, pavyzdžiui, rūsyje. Optimali temperatūra – 3–7 °C. Gumbus galima užberti smėliu ar durpėmis, kad neišdžiūtų. Pavasarį, prieš sodinimą, jie apžiūrimi, pašalinamos pažeistos dalys.
Jurginai – viena iš tų gėlių, kurios reikalauja daugiau priežiūros, bet atsidėkoja nuostabiais žiedais, galinčiais papuošti ne tik sodą, bet ir bet kurią puokštės kompoziciją.
Rudbekijos – saulės šypsena
Jei reikėtų išrinkti gėlę, kuri labiausiai simbolizuoja saulės spindulį rudeniniame sode, tai neabejotinai būtų rudbekija.
Šios gėlės su ryškiais geltonais arba oranžiniais žiedais dažnai lyginamos su mažomis saulutėmis. Jos suteikia spalvų ir yra labai nereiklios augimo sąlygoms.
Rudbekijos pradeda žydėti vasaros pabaigoje ir tęsia savo žydėjimą iki pat spalio. Jos puikiai toleruoja vėsesnį orą – net ir lengvos šalnos ne visada iš karto sugadina žiedus.
Lietuvoje ypač populiari auksinė rudbekija („Rudbeckia fulgida“), kuri pasižymi kompaktišku augimu ir ilgai trunkančiu žydėjimu. „Goldsturm“ veislė laikoma viena tinkamiausių mūsų klimatui – ji atspari ligoms, šalčiui, o rudenį džiugina ryškiais geltonais žiedais su tamsiu viduriuku. Taip pat mėgstamos didesnių žiedų veislės, tokios kaip „Rudbeckia hirta“, nors jos dažniau auginamos kaip vienmetės.
Rudbekijos dauginamos dalijant kerą arba sėjant sėklas. Sėklos sėjamos pavasarį, bet dauginimas dalijimu leidžia greičiau gauti žydinčių augalų. Šios gėlės nėra lepios dirvai – jos gerai auga tiek derlingoje, tiek vidutiniškai skurdžioje žemėje, svarbiausia, kad būtų pakankamai saulės. Rudbekijų priežiūra paprasta: pakanka kartkartėmis patręšti, pašalinti nužydėjusius žiedus, o rudenį nukirpti stiebus.
Daugiametės rudbekijos gerai peržiemoja Lietuvoje. Kerą galima pamulčiuoti kompostu ar durpėmis, tačiau specialių sąlygų jos nereikalauja. Tai viena atspariausių rudens gėlių, todėl tinkama net pradedantiesiems sodininkams.
Ežiuolės – tvirtosios gėlės
Ežiuolės Lietuvoje išpopuliarėjo palyginus neseniai, tačiau šiandien jų galima rasti beveik kiekviename šiuolaikiniame gėlyne. Jos garsėja ne tik dekoratyvumu, bet ir vaistinėmis savybėmis – iš jų gaminami preparatai imunitetui stiprinti.
Ežiuolės pradeda žydėti vasarą, tačiau jų grožis ypač atsiskleidžia rudenį, kai ryškūs žiedai išlieka net ir vėstant orams. Jos dažnai žydi iki spalio pabaigos.
Lietuvoje labiausiai paplitusi purpurinė ežiuolė (Echinacea purpurea). Ji atspari šalčiui ir nereikli dirvai. Pastaraisiais metais išvesta daug dekoratyvinių veislių – nuo baltų („White Swan“) iki oranžinių („Tangerine Dream“) ar net dviejų spalvų. Populiarūs ir pilnaviduriai hibridai, kurie atrodo lyg maži spalvoti pomponai.
Ežiuolės dauginamos dalijimu arba sėklomis. Sėklos sėjamos pavasarį, tačiau pilnai žydintį augalą galima gauti tik antraisiais metais. Dalijimas leidžia greičiau padauginti mėgstamas veisles. Jos mėgsta saulėtas vietas ir vidutiniškai derlingą, neužmirkstančią dirvą. Ežiuolės pasižymi atsparumu sausrai, todėl net ir rudenį, kai lietaus būna mažiau, jos puikiai jaučiasi.
Ežiuolės puikiai žiemoja Lietuvos sąlygomis. Žiemai pakanka nupjauti stiebus ir pamulčiuoti šaknis. Įdomu tai, kad jų dygliuoti žiedynai išlieka dekoratyvūs net ir nužydėję – jie puošia sodą sniego fone.
Bergenijos – tvirtos ir dekoratyvios
Bergenijos – daugiamečiai augalai dideliais, blizgančiais lapais. Nors dauguma sodininkų jas labiau vertina dėl dekoratyvių lapų nei žiedų, rudens sezonu bergenijos gali nustebinti rožiniais arba violetiniais žiedais. Šios gėlės ypač tinkamos šešėlingoms ar pusiau šešėlingoms vietoms, kur kiti augalai jau nebelaiko žiedų arba neauga.
Bergenijos žiedai Lietuvoje dažniausiai atsiranda rugsėjo–spalio mėnesiais, priklausomai nuo veislės ir vietos sąlygų. Jie formuoja trumpus žiedynus, tačiau kontrastuoja su tamsiais, dideliais lapais. Lapai dažnai išlieka dekoratyvūs visą žiemą, o šalnos gali net suteikti jiems raudonų atspalvių.
Tinkamiausios veislės yra „Bergenia cordifolia“ ir jos hibridai. „Bressingham White“ pasižymi subtiliai rožiniais žiedais ir kompaktiška forma, „Elephant Ears“ – stambiais, tamsiai žaliais lapais ir intensyviai rožiniais žiedais. Bergenijos labai atsparios šalčiui, todėl jos puikiai peržiemoja Lietuvoje be papildomos apsaugos.
Bergenijos dauginamos dalijant kerą pavasarį arba rudens pradžioje. Sėklomis dauginimas praktikuojamas rečiau, nes užtrunka ilgiau ir nauji augalai dažnai praranda motininės veislės savybes. Bergenijos nemėgsta labai saulėtų vietų, geriausiai auga drėgnoje, bet ne užmirkusioje dirvoje. Jų nereikia intensyviai tręšti – vidutiniškai derlinga dirva suteikia viską, ko reikia.
Bergenija – viena iš tų gėlių, kurioms žiemą nereikia jokios papildomos priežiūros. Jos natūraliai ištveria šalčius ir sniegą, o pavasarį jas galima tiesiog patręšti ir nukirpti senus lapus.
Šilokai – nuo baltų iki violetinių
Šilokai – daugiametės gėlės, kurių žiedai gali būti įvairiausių spalvų: nuo baltos ir rožinės iki violetinės ir bordinės. Šilokų stiprybė – ilgas žydėjimo periodas ir gebėjimas pritraukti vabzdžius. Rudenį jie išlieka sodrūs ir dekoratyvūs, kai daugelis vasarinių gėlių jau nuvytusios.
Šilokai Lietuvoje pradeda žydėti liepą, tačiau tikrasis jų grožis atsiskleidžia rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo mėnesį. Vėliau, iki spalio pradžios, žiedai vis dar išlieka intensyvūs ir traukia akis.
Lietuvoje populiariausios aukštosios šilokų veislės, tokios kaip „David“, „Bright Eyes“ ir „Phlox paniculata „Flame“. Jos atsparios ligoms, gerai ištveria šalčius ir drėgmę. Smulkesnių, kompaktiškesnių veislių mėgėjai dažnai sodina gėlynų priekyje ar vazonuose, kur žiedai suteikia spalvos bet kokiu kampu.
Šilokai dauginami dalijant kerą pavasarį arba rudenį, taip pat galima sėti sėklas, nors tai reikalauja daugiau laiko, kol augalas pradės gausiai žydėti. Jie mėgsta saulėtas vietas ir vidutiniškai derlingą dirvą. Rudenį nužydėjusius žiedus rekomenduojama pašalinti, kad augalas sutelktų energiją į šaknų stiprinimą.
Šilokai Lietuvoje gerai ištveria žiemą. Stiebai nupjaunami po pirmųjų stipresnių šalnų, o šaknys mulčiuojamos kompostu ar lapų sluoksniu. Tai apsaugo augalus nuo atšiaurių temperatūros svyravimų ir užtikrina sėkmingą peržiemojimą.
Rudens krokai – pavasario simboliai
Rudens krokai – mažesni, tačiau labai dekoratyvūs augalai, kurie žydi rudenį ir dažnai primena miniatiūrines gėlių žvaigždes. Jie dažniausiai auginami svogūnėlių pavidalu ir suteikia sodui žavesio, kai didieji augalai jau nuvytę.
Rudens krokai Lietuvoje pradeda žydėti rugsėjo–spalio mėnesiais, priklausomai nuo veislės ir vietos sąlygų. Jie atsparūs rudens šalnoms ir gali ilgai išlaikyti žiedus, jei nėra ilgalaikio lietaus ar šlapdribos.
Lietuvoje populiariausi „Crocus speciosus“ hibridai, pvz., „Rubellus“ ar „Tricolor“. Jie gerai peržiemoja, jų svogūnėliai atsparūs šalčiui. Rudens krokai dauginami svogūnėliais, kurie sodinami vėlyvą vasarą ar ankstyvą rudenį, kad spėtų įsišaknyti iki šalčių. Jie mėgsta saulėtas arba pusiau šešėlines vietas ir gerai nusausintą dirvą. Kadangi rudens krokai natūraliai atsparūs šalčiui, papildoma apsauga dažniausiai nebūtina. Tik itin šaltomis žiemomis rekomenduojama padengti dirvą plonu mulčio sluoksniu.
Heucheros – lapų karalienės
Heucheros, Lietuvoje vadinamos alūnėmis, – daugiametės gėlės, kurių pagrindinė vertybė yra dekoratyvūs lapai. Jie gali būti žalsvi, bordiniai, purpuriniai, sidabriniai ar net margi. Nors heucheros žiedai rudens sezonu nėra pagrindinis traukos objektas, jų stiebai su smulkiais žiedeliais suteikia sodui lengvumo ir elegancijos.
Alūnės žiedai Lietuvoje žydi vėlai vasarą ir rudens pradžioje. Dažniausiai žiedai nėra tokie ryškūs kaip astrai ar jurginai, tačiau augalas puošia sodą savo lapais visą rudenį ir net žiemą, jei sniego sluoksnis nėra storas. Populiariausios veislės: „Palace Purple“, „Caramel“ ir „Lime Marmalade“. Jos atsparios šalčiui ir gali ilgai išlaikyti dekoratyvumą net vėsesniu oru.
Alūnės dauginamos dalijant kerą pavasarį arba rudens pradžioje. Jos mėgsta pusiau šešėlines vietas ir vidutiniškai derlingą, lengvą dirvą. Nors šie augalai nėra labai reiklūs trąšoms, kasmetinis lengvas tręšimas organinėmis trąšomis padeda išlaikyti ryškias lapų spalvas. Alūnės gerai ištveria šalčius, bet šaknų zona gali būti papildomai apsaugota plonu mulčio sluoksniu. Tai apsaugo nuo stiprių temperatūros svyravimų ir suteikia augalui komfortą žiemą.
Dekoratyviniai šalavijai – rudens aromatas
Dekoratyviniai šalavijai – viena iš tų rudens gėlių, kurių žiedai ne tik puošia sodą, bet ir skleidžia malonų aromatą, pritraukia bites bei drugelius. Jie išsiskiria ryškiomis violetinėmis, mėlynomis ar net rausvomis spalvomis.
Šalavijai geriausiai jaučiasi saulėtose vietose, kur žiedai ilgiau išlieka dekoratyvūs.
Lietuvoje dekoratyviniai šalavijai žydi nuo rugpjūčio iki spalio. Šiuo metu jie tampa tikru akcentu rudeniniuose gėlynuose, kontrastuodami su geltonais rudbekijų žiedais, raudonomis astrais ar bordiniais jurginų atspalviais. Populiariausios veislės: „Salvia nemorosa“ „Caradonna“, „Mainacht“ ir „Ostfriesland“. Jos atsparios šalčiui ir drėgmei, todėl puikiai auga Lietuvos klimato sąlygomis. Smulkesnių žiedų veislės dažnai sodinamos gėlynų priekyje, didesnės – centre arba kaip fono akcentas.
Dekoratyviniai šalavijai dauginami dalijant kerą pavasarį arba sėklomis. Jie geriausiai auga lengvoje, vidutiniškai derlingoje, gerai nusausintoje dirvoje. Augalams svarbu suteikti pakankamai saulės – šešėlyje žydėjimas gali būti menkesnis.
Dauguma šalavijų Lietuvoje ištveria žiemą be papildomos apsaugos. Vis dėlto rekomenduojama pavasarį ar rudens pabaigoje kerus apmulčiuoti lapų ar durpių sluoksniu. Tai apsaugo šaknis nuo staigių temperatūros svyravimų ir užtikrina gausų žydėjimą kitais metais.
Rudens gėlynų komponavimas ir spalvų derinimas
Rudens gėlynų komponavimas Lietuvoje turi savų niuansų. Kad sodas atrodytų harmoninga ir spalvinga vieta net vėsesnėmis dienomis, reikia atsižvelgti į augalų žydėjimo laiką, aukštį, lapų spalvą ir tekstūrą.
Vienas svarbiausių principų – kontrastas. Tamsūs lapai, pavyzdžiui, astrai „Purple Dome“ ar heucheros „Palace Purple“, puikiai išryškina geltonų rudbekijų ar oranžinių jurginų žiedus. Šviesios spalvos – baltos chrizantemos ar rudens krokų žiedai – suteikia sodui šviesumo ir lengvumo.
Dar vienas svarbus aspektas – aukščių derinimas. Aukštesni augalai, tokie kaip jurginai ar šilokai, sodinami gėlyno centre arba gale, smulkesni – priekyje. Toks sluoksniavimas leidžia gėlynui atrodyti tvarkingai ir natūraliai.
Mulčiavimas – dar vienas svarbus rudens gėlynų elementas. Ne tik dekoratyvus, bet ir praktiškas: jis saugo šaknis nuo šalčio, sulaiko drėgmę ir sumažina piktžolių augimą. Rudenį galima naudoti organinius mulčius: kompostą, durpes, lapus ar šiaudus.
Žiemojimo strategijos
Lietuvoje ruduo greitai virsta žiema, todėl žiemojimas – viena svarbiausių rudens gėlynų priežiūros dalių. Daugiamečiai augalai, tokie kaip astrai, rudbekijos, heucheros, ežiuolės ir bergenijos, dažniausiai ištveria šalčius, jei jų šaknys apmulčiuotos.
Atsargiau reikia elgtis su jurginais ir kai kuriomis chrizantemomis. Šiuos augalus geriausia iškasti, džiovinti ir laikyti vėsiose, sausose patalpose, kol ateis pavasaris. Šaknis galima užberti durpėmis, smėliu arba sausais lapais.
Rudens gėlynų planavimas taip pat apima augalų atsparumo šalčiui įvertinimą. Sodinant gėlynus, verta parinkti vietas, kuriose vėjas nepasiekia augalų tiesiai, o saulė, nors ir silpnesnė, šildo dienos metu. Tai padeda išlaikyti augalus sveikus ir ilgiau žydinčius.
Norint, kad gėlės džiugintų iki pirmųjų šalnų, svarbu laikytis keleto principų:
1. Laistymas – rudenį dažniausiai pakanka natūralios drėgmės, tačiau sausomis dienomis augalus reikia papildomai palaistyti.
2. Tręšimas – rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais naudinga lengvai patręšti augalus, kad jie turėtų pakankamai maisto žydėjimui.
3. Nužydėjusių žiedų pašalinimas – pašalinus nužydėjusius žiedus, augalas sutelkia energiją šaknims ir kitiems žiedams.
4. Mulčiavimas – kaip minėta, apsaugo šaknis nuo šalčio ir drėgmės svyravimų.
Šie paprasti, tačiau efektyvūs veiksmai padeda išlaikyti sodą ryškų ir spalvingą net rudens pabaigoje.
Ruduo Lietuvoje – laikas, kai gėlynai gali būti pilni spalvų, kvapų ir gyvybės. Rudens gėlės – astrai, chrizantemos, jurginai, rudbekijos, ežiuolės, bergenijos, šilokai, heucheros, rudens krokai ir dekoratyviniai šalavijai – leidžia sodininkams džiaugtis žiedais iki pat pirmųjų šalnų.
Svarbiausia pasirinkti tinkamas veisles, sudaryti tinkamą vietą saulės ir dirvos sąlygoms, užtikrinti laistymą bei maitinimą ir tinkamai pasiruošti žiemai. Tinkamai prižiūrimi gėlynai gali žydėti metų metais, išlaikydami sodą spalvingą ir gyvybingą.
Rudens gėlynai Lietuvoje ne tik puošia aplinką, bet ir suteikia malonumą bei ramybę sodininkams. Jie leidžia patirti gamtos ciklų grožį, stebėti spalvų kaitą ir pasiruošti žiemai, kai sodas ramiai ilsisi po gyvybingos rudens sezono kulminacijos.
