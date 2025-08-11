Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Poderskis išskrido į Pietų Ameriką? Susidomėjo kosmosu

2025-08-11 18:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 18:25

Liberalas Simonas Gentvilas savo feisbuko įraše sukritikavo laikinąjį aplinkos ministrą Povilą Poderskį dėl komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje. Pasak parlamentaro, ministro darbotvarkėje ši kelionė įvardyta kaip „komandiruotė Prancūzijoje“, tačiau iš tiesų ji skirta dalyvauti naujo meteorologijos palydovo paleidime – keturių dienų išvykai iš Aplinkos ministerijos biudžeto lėšų. 

Povilas Poderskis (nuotr. Dainiaus Labučio)

Liberalas Simonas Gentvilas savo feisbuko įraše sukritikavo laikinąjį aplinkos ministrą Povilą Poderskį dėl komandiruotės į Prancūzijos Gvianą Pietų Amerikoje. Pasak parlamentaro, ministro darbotvarkėje ši kelionė įvardyta kaip „komandiruotė Prancūzijoje", tačiau iš tiesų ji skirta dalyvauti naujo meteorologijos palydovo paleidime – keturių dienų išvykai iš Aplinkos ministerijos biudžeto lėšų. 

8

„Kosmoso turizmas!

-Ką darai kai Tavo Vyriausybė krizėje, Tu laikinasis ministras, o lietaus debesys iš Lietuvos nesitraukia?

-Išskrendi į Pietų Ameriką stebėti raketų paleidimo „darbiniais reikalais“!

Šiandien Aplinkos ministro Povilas Poderskis darbotvarkėje kukli frazė „komandiruotė Prancūzijoje“. Be specifikos – ministre, gal vykstate aptarti mums svarbių UNESCO reikalų ar į EBPO renginius pasisemti patirties?

Ne, pasirodo kelionė keliaujate net ne Europon, o į Prancūzijos Gvinėją, Pietų Amerikos pakrašty.

Ką ten veiksime? Palydėsime į kosmosą iškylančio naujo meteorologijos palydovo! Tam net 4 dienos kelionės iš Aplinkos ministerijos biudžeto. Beje, Tavęs nelydi niekas iš profesionalių meteorologų iš pavaldžios įstaigos Meteo.lt.

Kita vertus nenuostabu, kai ministro kadenciją pradedi nuo ministro automobilio paieškos ir kabineto remonto, gera ją užbaigti turistine kelione iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Linas Jonauskas, Inga Ruginiene, Remigijus Žemaitaitis, Tomas Tomilinas, Audrius Radvilavičius čia mūsų prioritetai? ir gal pasakysite profsąjungoms Audrius Gelžinis ir Vaidas Laukys, kodėl pavaldžiose AM įstaigose 2025 asignavimai mažesni nei 2024 m.? Pinigų nėra? Pinigų yra!

Aplinkos ministerija kolektyvas linkėjimai!“, – rašoma S. Gentvilo įraše.

asdfg
asdfg
2025-08-11 18:27
Armonautas ir P.Amerikoje tik armonautas.
Debilas
Debilas
2025-08-11 18:39
Tikėkimės, bent jau bizniu išskrido, kaip priklauso?
