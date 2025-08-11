Poderskis išskrido į Pietų Ameriką? Susidomėjo kosmosu

„Kosmoso turizmas!
-Ką darai kai Tavo Vyriausybė krizėje, Tu laikinasis ministras, o lietaus debesys iš Lietuvos nesitraukia?
-Išskrendi į Pietų Ameriką stebėti raketų paleidimo „darbiniais reikalais“!
Šiandien Aplinkos ministro Povilas Poderskis darbotvarkėje kukli frazė „komandiruotė Prancūzijoje“. Be specifikos – ministre, gal vykstate aptarti mums svarbių UNESCO reikalų ar į EBPO renginius pasisemti patirties?
Ne, pasirodo kelionė keliaujate net ne Europon, o į Prancūzijos Gvinėją, Pietų Amerikos pakrašty.
Ką ten veiksime? Palydėsime į kosmosą iškylančio naujo meteorologijos palydovo! Tam net 4 dienos kelionės iš Aplinkos ministerijos biudžeto. Beje, Tavęs nelydi niekas iš profesionalių meteorologų iš pavaldžios įstaigos Meteo.lt.
Kita vertus nenuostabu, kai ministro kadenciją pradedi nuo ministro automobilio paieškos ir kabineto remonto, gera ją užbaigti turistine kelione iš mokesčių mokėtojų pinigų.
Linas Jonauskas, Inga Ruginiene, Remigijus Žemaitaitis, Tomas Tomilinas, Audrius Radvilavičius čia mūsų prioritetai? ir gal pasakysite profsąjungoms Audrius Gelžinis ir Vaidas Laukys, kodėl pavaldžiose AM įstaigose 2025 asignavimai mažesni nei 2024 m.? Pinigų nėra? Pinigų yra!
Aplinkos ministerija kolektyvas linkėjimai!“, – rašoma S. Gentvilo įraše.
