Suvalgę šių uogų 2 lietuviai atsidūrė ligoninėje: skubiai perspėja visus

Nors pernai tokių apsinuodijimų nefiksuota, šiemet tai jau antras kartas, kai į ligoninę patenka mažieji pacientai dėl kukmedžio vaisių. Medikai pastebi, kad panašios situacijos dažniausiai kartojasi rudenį, kai gamtoje pasirodo uogos ar vaisiai, patraukliai atrodantys vaikų akims, tačiau galintys tapti rimta grėsme sveikatai.
Anot vaikų intensyviosios terapijos gydytojo Mariaus Mejero, mažamečiams pasireiškė pykinimas ir vėmimas. Nors šie simptomai iš pirmo žvilgsnio atrodė lengvi, situacija buvo rimta, rašoma VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pranešime.
„Vaikai buvo atvežti laiku, todėl pavyko jiems išplauti skrandį ir duoti aktyvintosios anglies, kuri padeda neutralizuoti nuodus. Nors būklė nebuvo kritinė, kiekvienas toks atvejis potencialiai gali būti pavojingas gyvybei“, – teigia gydytojas.
Kodėl kukmedžio uogos pavojingos?
Kukmedis (Taxus baccata) dažnai vadinamas klastingu augalu, yra plačiai paplitęs ir atrodo nekaltai. Jo ryškiai raudoni vaisiai vizualiai primena serbentus ar bruknes ir vilioja vaikus savo išvaizda. Tačiau šis grožis yra mirtinai apgaulingas – beveik visos augalo dalys, išskyrus vaisiaus minkštimą, yra labai nuodingos.
Anot vaikų intensyviosios terapijos gydytojo Mariaus Mejero, didžiausia nuodų koncentracija slypi sėkloje, esančioje vaisiaus viduje, o daugiausiai toksinų turi spygliai.
Mūsų klimatinėmis sąlygomis kukmedžio uogos sunoksta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, o ant šakelių gali išsilaikyti net iki pat pirmųjų šalnų. Tai reiškia, kad rudens laikotarpiu vaikai nuolat susiduria su šia grėsme parkuose, privačiuose kiemuose ir net šalia švietimo įstaigų.
Kukmedžio nuodas, diterpenas taksinas, yra stiprus ir greitai veikiantis. Jis tiesiogiai pažeidžia širdies laidžiąją sistemą ir virškinimo traktą, o tai gali sukelti gyvybei pavojingas būkles. Gydytojai pabrėžia, kad net kelios sukramtytos uogos ar lapai mažam vaikui gali sukelti rimtą grėsmę.
Simptomai ir pirmoji pagalba
Pirmieji apsinuodijimo simptomai paprastai pasireiškia po 1–3 valandų – vaikas gali pradėti vemti, jausti pykinimą ir silpnumą. Tačiau kartais jie gali pasireikšti ir vėliau, todėl budrumas yra gyvybiškai svarbus. Sunkiais atvejais gali sutrikti širdies ritmas, staiga nukristi kraujospūdis, o tai gali privesti prie širdies sustojimo ir staigios mirties.
„Specifinio priešnuodžio nuo kukmedžio nuodų nėra. Medicininė pagalba yra simptominė – ja siekiama kuo greičiau pašalinti nuodus iš organizmo ir palaikyti gyvybines funkcijas. Jei įtariate, kad vaikas ragavo kukmedžio uogų, svarbu veikti nedelsiant ir nepanikuoti.
Griežtai rekomenduojame nenaudoti jokių priemonių namuose, pavyzdžiui, bandyti sukelti vėmimą, nes tai gali būti neveiksminga ar net padidinti riziką. Geriausia nedelsiant kreiptis į medikus“, – įspėja M. Mejeras.
Kaip teigia gydytojai, net jei vaikas nejaučia jokių simptomų, jis turi būti stebimas ligoninėje mažiausiai 24 valandas, nes simptomai gali pasireikšti vėliau. Būtent tokiam stebėjimui ir profesionaliai priežiūrai yra paruoštas Vaikų intensyviosios terapijos skyrius. Tai – griežta taisyklė, kuri leidžia užtikrinti maksimalų paciento saugumą.
Kukmedžiai Lietuvoje ir prevencija
Deja, kukmedžiai Vilniuje, kaip ir kitose Lietuvos vietovėse, yra itin paplitę. Jie dažnai auga ne tik parkuose, bet ir prie vaikų darželių bei mokyklų.
Kukmedis – tik vienas iš daugelio pavojingų augalų. Lietuvoje taip pat auga ricinmedis, kurio sėklos yra vienos nuodingiausių pasaulyje, taip pat oleandras, rododendrai, raganės ir kiti nuodingi augalai.
Gydytojas Marius Mejeras pabrėžia: „Tėvai turėtų būti itin budrūs ir nuolat stebėti savo vaikus. Principas toks pat, kaip ir su grybais – jei nežinai, kas tai, elgiesi kaip su nuodingu.“
Svarbu ne tik patiems prižiūrėti mažiausius, bet ir mokyti vyresnius vaikus, kad jokiais būdu neragautų nepažįstamų augalų vaisių ar lapų.
Šaltinis: VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė