Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusijos sraigtasparnis be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę

2025-09-08 19:36 / šaltinis: BNS
2025-09-08 19:36

Rusijos sraigtasparnis Mi-8 sekmadienio popietę be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę prie Vaindlo salos.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusijos sraigtasparnis Mi-8 sekmadienio popietę be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę prie Vaindlo salos.

REKLAMA
0

Ten lėktuvas išbuvo beveik 4 minutes.

Orlaivis neturėjo patvirtinto skrydžio plano, o jo atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu Rusijos sraigtasparnis Mi-8 taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo valdymo tarnybomis.

Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados ​​reikalų patikėtinį, kad šis pareikštų protestą ir įteiktų oficialią notą dėl pažeidimo.

Pasak užsienio reikalų ministru Margusu Tsahknos (Marguso Cahknos), tai dar vienas rimtas ir apgailėtinas incidentas, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai jau trečias toks pažeidimas šiais metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų