Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 910 rusų karių

2025-09-15 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 08:58

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 095 520 karių, iš kurių 910 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 15 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 095 520 karių, iš kurių 910 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

REKLAMA
1

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 184 rusų tankus, 23 269 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 32 784 artilerijos sistemas (+35), 1 488 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 217 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 341 sraigtasparnį, 59 409 nepilotuojamuosius orlaivius (+323), 3 718 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 61 698 transporto priemones ir kuro cisternas (+84), 3 965 specialiosios įrangos vienetus (+1).

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis atskleidė viršūnių susitikimo detales: įspėjo sąjungininkus dėl Rusijos planų (nuotr. SCANPIX)
Zelenskio žinia: ukrainiečiai sustabdė rusų puolimą Sumų srityje (12)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Ukraina nežada keisti teritorijų į pažadus: Zelenskis nurodė, ko reikia (7)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijai numušus dronus prakalbo apie vieną esminį dalyką: „Tai labai krenta į akis“ (75)
Primorsko uostas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina smogė didžiausiam Rusijos naftos uostui (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų