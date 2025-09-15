Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 910 rusų karių

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 184 rusų tankus, 23 269 šarvuotąsias kovos mašinas (+2), 32 784 artilerijos sistemas (+35), 1 488 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 217 oro gynybos sistemų, 422 karo lėktuvus, 341 sraigtasparnį, 59 409 nepilotuojamuosius orlaivius (+323), 3 718 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 61 698 transporto priemones ir kuro cisternas (+84), 3 965 specialiosios įrangos vienetus (+1).
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!