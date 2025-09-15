Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas apkaltino Europą: jie neatlieka savo darbo

2025-09-15 07:35
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 07:35

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Europą nepakankamai griežtomis sankcijomis prieš Rusiją, rašo UNIAN.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Europą nepakankamai griežtomis sankcijomis prieš Rusiją, rašo UNIAN.

2

Anot jo, tolimesni JAV veiksmai sankcijų klausimu priklausys nuo to, ar Europos šalys sugriežtins savo priemones.

Trumpas: jie tik kalba, bet nesiima veiksmų

D. Trumpas pareiškė, kad NATO ir Europa „neatlieka savo darbo“, nes toliau perka Rusijos energijos išteklius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Klausykite, Europa yra mano draugai, bet jie perka naftą iš Rusijos. Todėl negalima tikėtis, kad mes būsime vieninteliai, kurie veikia visu pajėgumu. Aš nenoriu, kad jie pirktų naftą“, – sako D. Trumpas.

Anot jo, Europos sankcijos Rusijai yra nepakankamai griežtos.

„Aš pasirengęs įvesti sankcijas, bet jie turi sugriežtinti savąsias, atsižvelgdami į tai, ką darau aš“, – pabrėžia jis.

Atsakydamas į klausimą, ar jis pasirengęs imtis tolesnių veiksmų, siekdamas sustiprinti spaudimą Rusijai, D. Trumpas atsakė, kad pasirengęs judėti į priekį, bet tik su sąlyga, kad Europa imsis atitinkamų veiksmų.

„Bet dabar jie tik kalba, bet nesiima veiksmų. Pažiūrėkite – jie perka naftą iš Rusijos, mes neperkame naftos iš Rusijos, jie perka daug naftos iš Rusijos. Tai nėra sandoris“, – pabrėžia D. Trumpas.

