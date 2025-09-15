Trumpas apkaltino Europą: jie neatlieka savo darbo

Anot jo, tolimesni JAV veiksmai sankcijų klausimu priklausys nuo to, ar Europos šalys sugriežtins savo priemones.
Trumpas: jie tik kalba, bet nesiima veiksmų
D. Trumpas pareiškė, kad NATO ir Europa „neatlieka savo darbo“, nes toliau perka Rusijos energijos išteklius.
„Klausykite, Europa yra mano draugai, bet jie perka naftą iš Rusijos. Todėl negalima tikėtis, kad mes būsime vieninteliai, kurie veikia visu pajėgumu. Aš nenoriu, kad jie pirktų naftą“, – sako D. Trumpas.
Anot jo, Europos sankcijos Rusijai yra nepakankamai griežtos.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
„Aš pasirengęs įvesti sankcijas, bet jie turi sugriežtinti savąsias, atsižvelgdami į tai, ką darau aš“, – pabrėžia jis.
Atsakydamas į klausimą, ar jis pasirengęs imtis tolesnių veiksmų, siekdamas sustiprinti spaudimą Rusijai, D. Trumpas atsakė, kad pasirengęs judėti į priekį, bet tik su sąlyga, kad Europa imsis atitinkamų veiksmų.
„Bet dabar jie tik kalba, bet nesiima veiksmų. Pažiūrėkite – jie perka naftą iš Rusijos, mes neperkame naftos iš Rusijos, jie perka daug naftos iš Rusijos. Tai nėra sandoris“, – pabrėžia D. Trumpas.
Šaltinis:
tv3.lt
