  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas greičiausiai neįves sankcijų Rusijai: „The New York Times“ atskleidė priežastį

2025-09-14 14:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 14:14

JAV prezidentas Donaldas Trumpas greičiausiai neįves sankcijų Rusijai. Priežastis yra ta, kad kai kurios Europos šalys neįvykdys jo pagrindinių reikalavimų, rašo „The New York Times“ (NYT).

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas greičiausiai neįves sankcijų Rusijai. Priežastis yra ta, kad kai kurios Europos šalys neįvykdys jo pagrindinių reikalavimų, rašo „The New York Times" (NYT).

6

Leidinyje primenama, kad anksčiau D. Trumpas iškėlė sąlygas naujų sankcijų Rusijai įvedimui. Jis pareiškė, kad tai padarys tik tuo atveju, jei visos NATO šalys narės padarys tą patį. Be to, jis pareikalavo, kad visos Aljanso narės nutrauktų Rusijos naftos pirkimą ir įvestų didelius muitus Kinijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisija pažadėjo dirbti šiuo klausimu su savo partneriais visame pasaulyje.

Taip pat, D. Trumpas pokalbio telefonu su Europos lyderiais metu paragino juos kuo greičiau sumažinti Rusijos naftos pirkimus.

NYT mano, kad ši sąlyga, didelis šansas, nebus įvykdyta ir apie tai nujaučia JAV prezidentas ir jo patarėjai. Didžiausi Europos Rusijos naftos pirkėjai yra Vengrija ir Turkija, ir jie vargu ar nutrauks pirkimus.

Tačiau daugelis kitų Europos šalių žymiai sumažino Rusijos naftos importą. Kai kurios iš jų, kaip ir anksčiau, priklauso nuo Rusijos gamtinių dujų, apie ką D. Trumpas neužsiminė, pridūrė leidinys.

Žurnalistai priminė, kad JAV prezidentas ne kartą grasino imtis priemonių prieš Rusiją, bet kiekvieną kartą rasdavo naują būdą to išvengti.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Pavyzdžiui, susitikimas Aliaskoje su Rusijos diktoriumi Vladimiru Putinu žadėjo paruošti pagrindą dvišaliam Kremliaus vadovo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimui. Akivaizdu, kad toks susitikimas artimiausiu metu neįvyks.

Zelenskis paragino partnerius sustiprinti spaudimą Rusijai

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino partnerius nustoti ieškoti pateisinimų, kodėl nereikėtų taikyti tam tikrų sankcijų Rusijai. Jis pareiškė, kad Ukraina, visų pirma, tikisi ryžtingų veiksmų iš JAV pusės.

Jis pažymėjo, kad dronų ataka prieš Lenkiją tapo įspėjimu visai Europai, kad Rusijos dronai gali įveikti labai didelius atstumus.

