Trumpas sunerimo, kad darbininkų iš Pietų Korėjos areštai gali „atbaidyti“ investuotojus

Savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ 79-erių metų respublikonas rašė: „Nenoriu atbaidyti ar atgrasyti nuo investicijų“.
Rugsėjo 4 d. Džordžijos valstijoje pietrytinėje JAV dalyje esančios bendros įmonių „Hyundai“ ir LG elektromobilių baterijų gamyklos statybų aikštelėje buvo suimti apie 475 asmenys, daugiausia Pietų Korėjos piliečiai.
Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnai teigė, kad pietų korėjiečiai viršijo vizų galiojimo laiką arba turėjo leidimus, kurie neleido jiems dirbti fizinio darbo.
Šis reidas Džordžijoje buvo didžiausia viename objekte įvykdyta operacija nuo tada, kai D. Trumpas visoje šalyje pradėjo plataus masto kovą su imigracija.
Nors Jungtinės Valstijos nusprendė sulaikytųjų darbininkų nedeportuoti, per reidą gandinėmis ir antrankiais surakintų darbininkų vaizdai Pietų Korėjoje sukėlė didelį nerimą.
Penktadienį Seulas grąžino darbininkus namo.
Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas šį reidą pavadino „gluminančiu“ ir ketvirtadienį įspėjo, kad jis gali atgrasyti būsimus investuotojus.
Savo įraše D. Trumpas apibūdino aplinkybes, kuriomis užsienio ekspertams bus leidžiama laikinai atvykti į JAV kurti „itin sudėtingus produktus“.
„Mikroschemos, puslaidininkiai, kompiuteriai, laivai, traukiniai ir daugybė kitų produktų, kuriuos turime mokytis gaminti iš kitų arba, daugeliu atvejų, mokytis gaminti iš naujo, nes kažkada toje srityje buvome puikūs, bet dabar jau nebe“, – rašė D. Trumpas.
„Mes laukiame jų, laukiame jų darbuotojų ir su pasididžiavimu sakome, kad mokysimės iš jų ir kažkada netolimoje ateityje juos netgi pranoksime“, – pridūrė D. Trumpas.
Korėjos profesinės sąjungos pareikalavo D. Trumpo oficialiai atsiprašyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!