Naujasis lenkų prezidentas, kritiškai atsiliepęs apie Berlyną, vyksta vizito į Vokietiją

Lenkija siekia didesnės karinės ir politinės paramos po to, kai jos kariuomenė kartu su NATO sąjungininkėmis ankstų trečiadienį pakėlė naikintuvus numušti Rusijos dronų, pažeidusių jos oro erdvę.
Nors Rusija neigė, kad taikėsi į savo rytų Europos kaimynę, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo, kad po įsiveržimo jo šalis yra arčiau „atviro konflikto“ nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo.
K. Nawrockis, dešiniųjų pažiūrų nacionalistas, dažnai susiremdavęs su D. Tusku, antradienį susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, o vėliau vyks į Paryžių.
Politikos naujokas buvo išrinktas prezidentu birželį ir yra buvęs Nacionalinės atminties instituto, atsakingo už istorinių nacių ir komunistų nusikaltimų baudžiamąjį persekiojimą, direktorius.
Uolus JAV prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas K. Nawrockis ne kartą kaltino Vokietiją, kad ši su Varšuva elgiasi kaip su „nedidele partnere“ ir siunčia nelegalius prieglobsčio prašytojus atgal į Lenkiją.
Rinkimų kampanijos metu jis pažadėjo reikalauti iš Vokietijos reparacijų už elgesį su lenkais Antrojo pasaulinio karo metu – ši pozicija prieštarauja proeuropietiškai D. Tusko vyriausybei.
Antrojo pasaulinio karo metu žuvo beveik šeši milijonai lenkų, įskaitant tris milijonus žydų.
K. Nawrockis pakartojo savo raginimą dėl reparacijų rugsėjo 1 dieną minint nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos invazijos į Lenkiją 1939-aisiais metines.
Jis teigė, kad nors Lenkijai reikia aiškumo dėl santykių su Vokietija, jai taip pat reikia finansinės kompensacijos.
Analitikas Wojciechas Przybylskis teigė, kad K. Nawrockis gali pasinaudoti savo kelione į Berlyną, kad apeliuotų į savo rinkėjų bazę namuose, kuri yra griežtai antivokiška.
2022 metais tuo metu Varšuvoje valdžioje buvusi dešiniųjų nacionalistų vyriausybė Lenkijos nuostolius Antrojo pasaulinio karo metu įvertino 1,3 trln. eurų.
Vokietija teigia, kad Lenkija 1953 metais, nors ir spaudžiama Sovietų Sąjungos, atsisakė bet kokių pretenzijų į reparacijas ir panašiai atrėmė Graikijos pretenzijas į reparacijas.
Vokietijos parama
F. Merzo atstovas Stefanas Kornelius penktadienį pareiškė, kad Vokietijos kancleris atkreipė dėmesį į K. Nawrockio pastabas, tačiau Vokietijos vyriausybės pozicija nepasikeitė.
Netrukus po K. Nawrockio išrinkimo S. Kornelius teigė, kad Berlyno pozicija nereiškia, jog „atminimo ir susitaikymo su praeitimi klausimai yra galutinai išspręsti“, tačiau bet kokie tolesni veiksmai turi būti ne finansinių reparacijų formos.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad siekti finansinės kompensacijos yra beprasmiška, teigdamas, kad Lenkija turėtų susitaikyti su šiuo faktu vardan gerų tolesnių Lenkijos ir Vokietijos santykių.
Tačiau neseniai jis užsiminė, kad Berlynas galėtų parodyti gražų gestą investuodamas dar daugiau nei dabar į Lenkijos – Europos Sąjungos (ES) ir NATO narės, turinčios bendrą sieną su Ukraina, Baltarusija ir Rusija – gynybą.
R. Sikorskis taip kalbėjo dar prieš tai, kai į Lenkijos oro erdvę naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją įsiveržė Rusijos dronai.
Varšuvos NATO sąjungininkai atsakė pareikšdami, kad sustiprins Lenkijos oro gynybą palei rytinę jos sieną, o Vokietija iki keturių padvigubins į savo kaimynę pasiųstų „Eurofighter“ naikintuvų skaičių.
Toks Berlyno palaikymas pakerta K. Nawrockio poziciją, nes rodo, kad Vokietija turi kortų, kuriomis gali žaisti saugumo klausimais, teigė Kai-Olafas Langas iš Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų instituto.
Be to, aiški K. Nawrockio simpatija D. Trumpui taip pat silpnina Lenkijos prezidento poziciją, teigė analitikas Marcinas Zaborowskis iš „Globsec“ analitinio centro.
Ketvirtadienį D. Trumpas nustebino Lenkijos vyriausybę ir visuomenę, pareiškęs, kad Rusijos dronų įsiveržimas galėjo būti netyčinis ir galėjo įvykti per klaidą.
„Gauname signalų, kad Vašingtonas gali mums nepadėti šiais sunkiais laikais“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. Zaborowskis.
Tai privertė suabejoti K. Nawrockio strategija viską statyti ant aljanso su Jungtinėmis Valstijomis ir „turėtų turėti įtakos tam, ką jis sako Vokietijoje ir Prancūzijoje“, pridūrė jis.
