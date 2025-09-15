Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pajėgos Donecko srityje išlaisvino Pankivkos gyvenvietę

2025-09-15 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 13:27

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir nacionalinės gvardijos daliniai koordinuotų operacijų metu Donecko srityje išlaisvino Pankivkos gyvenvietę ir aplinkines teritorijas, platformoje „Telegram“ pranešė nacionalinės gvardijos 1-ojo „Azovo“ korpuso spaudos tarnyba.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir nacionalinės gvardijos daliniai koordinuotų operacijų metu Donecko srityje išlaisvino Pankivkos gyvenvietę ir aplinkines teritorijas, platformoje „Telegram“ pranešė nacionalinės gvardijos 1-ojo „Azovo“ korpuso spaudos tarnyba.

REKLAMA
1

Kaip teigiama, „Azovo“ operatyvinėje zonoje veikiančios Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau vaduoja teritorijas Dobropilios sektoriuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl koordinuotų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nacionalinės gvardijos veiksmų Pankivkos gyvenvietė ir aplinkinės teritorijos buvo išvalytos nuo priešų“, – sakoma paskelbtame pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenė pažymėjo, kad Rusijos pajėgos toliau stiprina savo dalinius šioje vietovėje. Siekdama padidinti puolimo potencialą, Rusijos vadovybė į 1-ojo „Azovo“ korpuso atsakomybės zoną perdislokavo papildomus rezervus, įskaitant keturias pėstininkų brigadas ir vieną jūrų pėstininkų pulką.

Pažymima, kad Ukrainos gynybos pajėgos deda visas pastangas, jog sustabdytų priešo puolimą ir užkirstų kelią gynybinės linijos pralaužimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų