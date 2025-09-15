Kaip teigiama, „Azovo“ operatyvinėje zonoje veikiančios Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau vaduoja teritorijas Dobropilios sektoriuje.
„Dėl koordinuotų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nacionalinės gvardijos veiksmų Pankivkos gyvenvietė ir aplinkinės teritorijos buvo išvalytos nuo priešų“, – sakoma paskelbtame pareiškime.
Kariuomenė pažymėjo, kad Rusijos pajėgos toliau stiprina savo dalinius šioje vietovėje. Siekdama padidinti puolimo potencialą, Rusijos vadovybė į 1-ojo „Azovo“ korpuso atsakomybės zoną perdislokavo papildomus rezervus, įskaitant keturias pėstininkų brigadas ir vieną jūrų pėstininkų pulką.
Pažymima, kad Ukrainos gynybos pajėgos deda visas pastangas, jog sustabdytų priešo puolimą ir užkirstų kelią gynybinės linijos pralaužimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!