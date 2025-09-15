Peskovas: „NATO de facto kariauja su Rusija“

„NATO de facto kariauja su Rusija, tai akivaizdu“, – jį cituoja agentūra.
D. Peskovas taip pat pareiškė, kad derybos dėl karo Ukrainoje yra sustojusios. Nėra proveržio ir dėl Rusijos, Ukrainos ir JAV lyderių susitikimo.
„Kol kas jokių pokyčių nėra“, – pareiškė jis.
Vis dėlto jis sako, kad Maskva išlieka pasirengusi taikiai išspręsti Ukrainos klausimą, tačiau kartu apkaltino Ukrainą neva dirbtinai stabdant procesą, nerodant lankstumo ir t.t. Nepagrįstų kaltinimų D. Peskovas pažėrė ir Europai.
Per rusų atakas Ukrainoje sužeista mažiausiai 13 žmonių
Vis dėlto Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Per rusų atakas Ukrainoje sužeista mažiausiai 13 žmonių, o Rusija pernakt paleido tris raketas ir per 80 dronų, pirmadienį pranešė pareigūnai.
Šiaurinėje Černihivo srityje rusai smogė po ankstesnės atakos kilusį gaisrą gesinantiems ugniagesiams, pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Buvo sužeisti keturi ugniagesiai, juos teko pristatyti į ligoninę.
Tuo metu rytinėje Donecko srityje Kramatorsko mieste per rusų smūgį sužaloti devyni žmonės.
Kramatorsko miesto taryba feisbuke pranešė, kad vėlų sekmadienį „panaudojo tris FAB-250 bombas“.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad naktį į pirmadienį rusai paleido tris raketas S-300 bei 84 įvairaus tipo dronus.
59 dronus pavyko sunaikinti.
