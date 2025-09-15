Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas: „NATO de facto kariauja su Rusija“

2025-09-15 13:18 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-15 13:18

Kremliaus ruporas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad NATO šiuo metu neva kariauja prieš Rusiją, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.

Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
36

Kremliaus ruporas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad NATO šiuo metu neva kariauja prieš Rusiją, skelbia rusų propagandos agentūra TASS.

20

„NATO de facto kariauja su Rusija, tai akivaizdu“, – jį cituoja agentūra.

D. Peskovas taip pat pareiškė, kad derybos dėl karo Ukrainoje yra sustojusios. Nėra proveržio ir dėl Rusijos, Ukrainos ir JAV lyderių susitikimo.

„Kol kas jokių pokyčių nėra“, – pareiškė jis.

Vis dėlto jis sako, kad Maskva išlieka pasirengusi taikiai išspręsti Ukrainos klausimą, tačiau kartu apkaltino Ukrainą neva dirbtinai stabdant procesą, nerodant lankstumo ir t.t. Nepagrįstų kaltinimų D. Peskovas pažėrė ir Europai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Per rusų atakas Ukrainoje sužeista mažiausiai 13 žmonių

Vis dėlto Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Per rusų atakas Ukrainoje sužeista mažiausiai 13 žmonių, o Rusija pernakt paleido tris raketas ir per 80 dronų, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Šiaurinėje Černihivo srityje rusai smogė po ankstesnės atakos kilusį gaisrą gesinantiems ugniagesiams, pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Buvo sužeisti keturi ugniagesiai, juos teko pristatyti į ligoninę.

Tuo metu rytinėje Donecko srityje Kramatorsko mieste per rusų smūgį sužaloti devyni žmonės.

Kramatorsko miesto taryba feisbuke pranešė, kad vėlų sekmadienį „panaudojo tris FAB-250 bombas“.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad naktį į pirmadienį rusai paleido tris raketas S-300 bei 84 įvairaus tipo dronus.

59 dronus pavyko sunaikinti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare (8)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme (2)
D. Medvedevas (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas grasina NATO: „Persekiosime iki amžinybės“ (16)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 910 rusų karių (12)

Uftį
Uftį
2025-09-15 13:34
Pažiūrėkite kaip ruskyno "išgelbėtos" nuo Vakarų tautos gyvena. Kad ir tokį Vietnamą paėmus. Ten žmonės namuose maistą ant žemės gamina, miega ten pat ir dėkoja savo lyderiui, kad elektra yra. Žinoma 90% ruslandijos tokiomis pačiomis sąlygomis gyvena. Kas nori tokioje prabangoje gyventi? Ukrainai tikrai yra dėl ko kovoti.
Atsakyti
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-09-15 13:34
NATO nekariauja ir ten nėra kam kariauti. Jie geba tik jaudintis ir siuntinėti notas. Jei NATO vadovautų ne biliardo sportmeisteriai, ūsuotos bobutės ir sijonuoti diedukai, tai šis karinis aljansas burliokus būtų nušlavęs nuo Žemės dar 1950-60 metais. Na, o bebro pezalai aplamai išplaukia iš konteksto. Burliokus galima apkaltinti, kad šiandien kariauja Pakistane, Vietname, Serbijoje, Mongolijoje, Indijoje, Visoje Afrikoje ir, net JAV, net visur pilna Kalašnikov automatinių karabinų.... Kam, jau kam, o burliokams geriau patylėti, kol dar rimtai prieš juos niekas nepradėjo kariauti :D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
TOLIAU SKAITYKITE
