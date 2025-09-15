Ukrainos žinutė rusams: galime pasiekti bet kurį Krymo tašką

Apie tai kalbėdamas per televiziją pranešė Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Dmytro Pletenčiukas.
„Kova su priešu Kryme yra abipusė ir tęsiasi nuo pat plataus masto invazijos pradžios“, – teigė D. Pletenčiukas.
Krymas yra visiškoje Ukrainos pajėgų veikimo zonoje
Jis pridūrė, kad jau buvo smogta Rusijos Juodosios jūros laivyno štabui, o tokios atakos yra labai svarbios vadovavimo kariuomenei ir jos kontrolės prasme.
„Tai yra vienas pagrindinių karinės infrastruktūros elementų, nes ryšys yra tolygus pajėgų kontrolei. Tai iš esmės yra vienas iš pagrindinių karo vedimo komponentų. Net laikinas vadovavimo praradimas turi didelės įtakos misijų vykdymui“, – paaiškino atstovas spaudai.
Pasak D. Pletenčiuko, Krymas yra visiškoje Ukrainos pajėgų veikimo zonoje, nors priešas aktyviai ginasi nuo smūgių.
„Techniškai visas Krymas yra pasiekiamas. Tačiau reikia atsižvelgti į priešų atsakomąsias priemones. Jie šią teritoriją stipriai sutvirtino oro gynybos sistemomis. Kai kurios operacijos gali būti sėkmingos, kai kurios – ne. Bet tai nereiškia, kad mes ketiname sustoti“, – tvirtino sakė jis.
Jis pabrėžė, kad naujausias taikinys buvo Rusijos Juodosios jūros laivyno ryšių mazgas Sevastopolyje, o suduodant smūgį civilių aukų pavyko išvengti.
„Šį kartą tai iš esmės buvo Sevastopolis. Tačiau mums pavyko išvengti šalutinės žalos. Turiu omenyje civilius gyventojus. Tai mūsų žmonės, mūsų teritorija. Taip, jie ten mūsų laukia ir yra pasirengę iškęsti šiuos sunkumus, bet mes stengiamės jų kiek įmanoma išvengti – ir mums tai pavyksta“, – sakė D. Pletenčiukas.
Jis taip pat paminėjo riziką, susijusią su Juodojoje jūroje esančiomis minomis, kurios kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir kaimyninėms šalims.
„Juodosios jūros srovės yra tokios, kad nuo jų niekas neišsisuks. Bendradarbiaujame su partneriais ir tikimės, kad po karo jie dalyvaus Juodosios jūros išminavimo operacijose“, – pridūrė D. Pletenčiukas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!